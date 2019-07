Zonas de Francisco Morazán y Cortés que no tendrán energía eléctrica este miércoles 17 de julio

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La Empresa Energía Honduras (EEH) efectuará cortes de energía eléctrica este miércoles en varias zonas del país.

Las interrupciones del fluido eléctrico serán entre las 8 de la mañana y las 4:30 de la tarde.

Listado de zonas afectadas por los cortes:



Miércoles 17 de julio de 8:00 am a 4:00 pm en San Pedro Sula

Colonia Santa Mónica.



Miércoles 17 de julio de 8:00 am a 12:00 m en Choloma

Barrio Los Profesionales, La Mora, Loma Verde, Aldea La Jutosa, Nueva Jutosa, colonia Bello Horizonte, aldea El Barrial, ZIP Inhdelva.



Miércoles 17 de julio de 8:30 am a 4:30 pm en San Antonio de Cortés

Aldea Aamapa, San Juan, El Aguacate, Granjas Avícolas, San José de Cordoncillo, Casitas, San Antonio de Cortés, El Sitio, Loma Larga, Quebrada Seca, Nueva Granada, Limones, Tule, El Encanto, Plan de la Cruz, La Chachona, Buenos Aires.

Miércoles 17 de julio de 9:00 am a 4:00 pm en La Trinidad, Francisco Morazán

La Trinidad, Sabanagrande, La Venta, Opimuca, Moramulca, El Ocotal, Ocotal Viejo, La Ceiba, El Mirador, Los Nansales y zonas aledañas.

