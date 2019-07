UE espera diálogo político para que concluyan reformas iniciadas en enero

Faustino Ordóñez Baca

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La Unión Europea (UE) está a la expectativa de lo que está pasando entre la clase política hondureña. Su mayor deseo es que prevalezca el diálogo y continúe el proceso de reformas, según el embajador Alessandro Palmero, que habló desde Italia con EL HERALDO.

¿Qué análisis hace usted del avance de las reformas electorales en Honduras?

Lo que tengo que decir es que tengo que felicitar al Congreso, a todas las fuerzas políticas, por estos pasos que han cumplido de la reforma constitucional, el avance fuerte, con una señal política muy clara. Parece que hay un acuerdo general, lo dicen los hondureños que las reformas son necesarias.

¿Cómo recibe esas discusiones que se están dando entre el partido Libre y el Partido Nacional sobre el nombramiento de funcionarios en los nuevos órganos electorales?

Es normal que haya en algún momento unas ciertas discusiones para estos nombramientos, pero lo que yo puedo hacer como extranjero sin querer entrometerme en las cuestiones políticas de Honduras es simplemente animar a los políticos del Congreso, que ya han hecho mucho, a terminar su trabajo en este sentido. Porque realmente tenemos que felicitarnos por lo que han hecho hasta ahora. La reforma importante que fue hecha (en enero) y ahora tienen que completarla, y creo que todo el pueblo hondureño lo quiere también.

¿Pero no le preocupa a la UE que a estas alturas los políticos no se ponen de acuerdo con esos nombramientos?

Yo creo que quienes deberían estar más preocupados son los hondureños que yo. Yo entiendo que estas son cuestiones políticas delicadas. Yo espero que haya un diálogo, que se hablen. Lo que yo puedo expresar es que se mantenga en todos los partidos la visión que han tenido hasta ahora de reformar este sistema y el objetivo común, no solo de los políticos, sino de todo el país de crear unas instituciones electorales donde todos los hondureños puedan confiar. No sé si preocupación sea la palabra más cierta (apropiada). Lo que yo puedo hacer es no preocuparme sino animar a que este proceso avance y que se cumplan los objetivos de la reforma.

La UE está financiando la nueva tarjeta de identidad. ¿Cómo evalúa este trabajo que está haciendo el Registro Nacional de las Personas?

Creo que es muy importante lo que ha hecho hasta ahora. Sin querer entrometerme en las cuestiones internas de política, pero nosotros estamos acompañando las reformas del Registro que también son importantes. Vemos que la reforma del Registro está avanzando muy bien, estas son señales que nos animan y esperamos contribuir como Unión Europea en un país para que el próximo proceso electoral sea menos accidentado que el anterior.

Hay personas que advierten que podemos llegar a las nuevas elecciones con las mismas normas, ¿cuál es su punto de vista?

Ya pasó una reforma constitucional, estas dos instituciones fueron creadas. Las reglas del juego serán diferentes. Con el caso del Registro los tiempos se están achicando, la Junta (Interventora) está trabajando bien, pero ahora deben empezar con el enrolamiento. Estamos apoyando el enrolamiento y en un segundo plazo, para un segundo tiempo, un apoyo de más largo plazo para todas las reformas del registro electoral y gobernanza electrónica en el país, una reforma más profunda basada en la experiencia de Estonia que ha compartido la plataforma digital. Estamos acabando de definir los detalles de los montos. En total serán entre unos 15 y 16 millones de euros.