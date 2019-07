Zonas de la capital de Honduras que no tendrán energía eléctrica el sábado 13 de julio

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-La Empresa Energía Honduras (EEH) realizará este sábado 13 de julio mantenimiento general del circuito en la capital de Honduras, por lo que habrá interrupción del fluido eléctrico.

Los cortes se concentrarán principalmente en el sector oriente de Tegucigalpa.

Listado de sectores afectados por los cortes:



De 9:00 AM a 9:45 AM y de 2:15 PM a 3:00 PM en el Distrito Central

UNAH

Prados Universitarios

Prado Alto

Barrio La Cruz

Barrio El Calvario

Aldea Suyapa

Colonia Suyapita

Parte del Hospital Fundación María y zonas aledañas.



De 9:00 AM a 3:00 PM en el Distrito Central

Parte del Hospital Fundación María.

