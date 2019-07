Analista: La CNBS debe recomendar qué hacer con Banadesa

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El futuro del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa) dependerá de las recomendaciones que hagan los administradores oficiales a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS).



Así lo expuso el miércoles el analista económico, Claudio Salgado, en entrevista con EL HERAlDO.



El problema es que las personas que están participando en el proceso de rescate de la institución bancaria no han comunicado sobre el trabajo que están realizando.

Lo único que se sabe es que han recuperado muy poco de la deuda, es decir, mucho menos de las expectativas que ellos tenían, refirió Salgado.



“Todas las alternativas que buscaron para Banadesa han fracasado, porque lo pasaron a Banhprovi, luego que lo iban a capitalizar y después que lo iban a dedicar a la pequeña y mediana empresa”.



En ese sentido, todo depende ahora de las sugerencias que den los interventores del banco, “las sugerencias que den, ese va a ser el futuro de Banadesa y hasta ahora no han informado nada, solo que no han podido recuperar la mora, pero las decisiones del futuro van a tener que tomarse con base en los resultados de esta comisión”.

Lea: Diputado Sergio Castellanos provoca desmayo a 'El Chele' Castro durante Congreso Móvil



El problema es cómo obligar a los productores a pagar y la aplicación de garantías es difícil, porque muchas de estas garantías eran las cosechas que la mayoría se perdieron o los agricultores dicen que no produjeron nada o que los precios no les son favorables.



Lamentó que el problema es que aquí en Honduras, y sobre todo en Banadesa, todo mudo cree que el dinero es gratis y como siempre han sido condonados, sobre todo con el huracán Mitch, donde se beneficiaron un montón de políticos, entonces los agricultores quieren que se les condonen a ellos también.



Destacó que las condiciones de pago que les ha puesto el gobierno son muy fáciles, porque el interés es de un 2% y a 20 años plazo para pagar, ¿a dónde le van a readecuar una deuda así?, cuestionó.



Si la institución no es rescatable, la CNBS es la que debe decidir si desaparece, pero esta debe hacer las recomendaciones al Congreso Nacional, porque este Poder del Estado es el que debe decidir, al ser Banadesa una institución pública.



Refirió que hay salidas que se pueden adoptar desde el Poder Ejecutivo, como capitalizar el banco, pero allí depende de la capacidad para obtener los recursos y volver funcional la institución bancaria.



El gran problema que se seguiría promoviendo la cultura de no pago entre los productores y los políticos, que por años se han venido condonando las deudas.



EL HERALDO habló con exgerentes de Banadesa y refirieron que los procesos que se están aplicando no son los adecuados, pero otro problema es que la gente no quiere pagar.