Sin BTI y con equipo en mal estado enfrentan la epidemia del dengue

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Apenas con una caja de frascos del BTI para eliminar las larvas de zancudos Aedes aegypti cuenta actualmente la Región Metropolitana del Distrito Central. Ese diminuto zancudo que transmite el virus del dengue está causando estragos en el país. A nivel nacional se registran 44 muertes confirmadas y 35 sospechosas por dengue grave. Asimismo, más de 15,000 pacientes afectados con el virus.

EL HERALDO verificó ayer que en el almacén del establecimiento sanitario donde funciona el centro de salud Alonso Suazo no hay suficiente insumo para hacerle frente al vector. Se conoció que la misma condición ocurre en los 64 centros de salud de la capital, donde tienen una o dos cajas de frascos de BTI. La cantidad que contiene cada frasco puede cubrir la pila de unas 100 casas.

Una caja tiene unos 20 frascos, por lo que podría cubrir apenas 2,000 casas y la capital tiene 240 mil viviendas.

El BTI es un larvicida hecho de bacterias naturales que contienen esporas que producen toxinas que atacan las larvas de zancudos. En cada pila se deben echar cinco gramos por cada barril, por eso solo los técnicos de la Secretaría de Salud están capacitados y autorizados para realizarlo, las personas por su propia cuenta no pueden hacerlo.

De igual forma, hay alrededor de 80 máquinas termonebulizadoras para fumigar en barrios y colonias que están en mal estado. Para repararlas se ocupan repuestos que se compran en China y pese a que los técnicos los pidieron hace más de dos meses, no han llegado. Actualmente, cuentan con 36 máquinas para fumigar en buen estado.

Es necesario que se reparen las que están malas para tener mayor alcance. Sin embargo, aunque las reparen no hay recursos humanos para manejar esas bombas de fumigación. La Región Metropolitana del DC solo tiene cuatro técnicos para realizar las labores de fumigación, por lo que urge que Salud contrate más personal.

Así como la adquisición de vehículos para fumigar, ya que la región sanitaria solo tiene cuatro. En la capital hay alrededor de 1,200 barrios y colonias. Hasta hace unas semanas, la capital no reportaba un gran incidencia de pacientes afectados, no obstante, en los últimos días se ha visto un repunte de ingresos a los hospitales públicos, especialmente el Hospital Escuela (HE).

Sobre el particular, el jefe de la Región Metropolitana del DC, Harry Bock, informó que en los próximos días se abastecerá de BTI y otros insumos.

“Con esta emergencia se pretende garantizar que tengamos todos los insumos necesarios para un control vectorial, tanto larvario como para el vector con fumigaciones”, expresó Bock. También agregó que se contará con los insumos médico-quirúrgicos, medicamentos y el recurso humano.

“También la disponibilidad de los recursos económicos para poner en práctica todos los planes que cada región hace para poner en práctica todos los planes que cada región hace para el control de la emergencia”, señaló el galeno.

Indicó que hay que seguir trabajando en un cambio de comportamiento en cada uno de los habitantes para que laven sus pilas, que usen la “untadita” y limpien sus hogares.

“Es muy importante que cuando las personas presenten los síntomas no se automediquen y no vayan tarde al centro de salud o al hospital, que inmediatamente que presenten la fiebre, el decaimiento y el malestar de cuerpo que se aboquen a una unidad de salud cercana para que el médico le diagnostique y le lleve un control diario”, señaló Bock.

Por su parte, la secretaria de Salud, Alba Flores, dijo a EL HERALDO: “El BTI está llegando el lunes, pero por ahora tienen”.

Control

Cada hogar debe aplicar la “untadita” en su pila y barriles, se prepara una pasta hecha con detergente en polvo y cloro, luego se cepillan las paredes de las pilas y recipientes.

Una vez que se ha hecho ese proceso, debe taparse para evitar que se desarrollen los criaderos de zancudos. A su vez, limpiar los patios y la casa, no permitir que en la casa existan cáscaras de huevos, llantas y otras cosas que puedan acumular agua.

A su vez, las personas deben permitirle a los técnicos de Salud que ingresen a hacer una revisión y ellos coloquen la dosis adecuada de BTI en la pila para que se coman las larvas que ponen las hembras de Aedes aegypti.

“La comunidad se debe reunir para evitar que una zancuda en un rinconcito, en un tapón de refresco con agua, puede depositar 200 huevos y en siete días tiene 200 zancudos adultos que nacieron en su casa, ahí se van alimentar, ahí lo van a enfermar”, señaló Bock.

El galeno indicó que ya que declararon emergencia necesitan más máquinas termonebulizadores y solo tienen 30 bombas en la región. “Para poder dar una atención de calidad y llegar a todas las colonias deberíamos tener por lo menos unas 100 o 150 bombas para darle a cada centro de salud unas 10 bombas”, solicitó.

El galeno comentó que hay que fumigar cada tres días cada casa porque las larvas van cambiando de estado rápidamente. Actualmente, en el DC hay 1,885 casos de dengue no grave y 33 casos de dengue grave.

La capital reporta una víctima mortal por la enfermedad, un niño de cuatro años de la colonia Arturo Quezada. La mayoría de los fallecidos que están confirmados por laboratorio (44), son menores de edad. En 2018 inició la epidemia y se registraron cuatro muertes. Las autoridades que conforman el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager) declararon el martes una emergencia nacional por la epidemia de dengue.