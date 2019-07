Zonas de Honduras que no tendrán energía eléctrica el martes 2 de julio

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El martes 2 de julio varias colonias, aldeas y residenciales de Honduras permanecerán sin fluido eléctrico debido a la programación de labores de mantenimiento anunciadas por la Empresa Energía Honduras (EEH).

A continuación el listado de sectores sin electricidad:

De 7:00 AM a 9:00 AM en Comayagua

Cuesta de la Virgen

El Pajonal

Los Empates

Carboneras

Palo Pintado

El Taladro

Playitas

El Rosario

Huertas

El Junco

La Campa

Chagüitillo

De 7:00 AM a 3:00 PM en Comayagua

Colonia Zarcita

Colonia Pinto

Colonia Fuerzas Armadas

Colonia Milagro de Dios

Colonia Santa Marta

Mata de Caña

Aldea Valle de Ángeles

El Sauce

Aldea Piedras Azules

Generación Churune

El Sauce

El Roblito

Cacahuapa

Guasistagua

Plan de la Rosa

San José

Potrero Sucio

Celequitos

Buena Vista del Norte

La Palma

Lomas del Cordero

La Sidra

La Cuesta

San Jerónimo

Jamalteca

La Libertad

Ojos de Agua

Las Manzanas

San Luis

Rancho Grande

El Robledal

La Candelaria

El Hielo

Quebrada Amarilla

Las Trojes

Los Puentes

Anisales

Río Arriba

Santa Fe

Valle Bonito

Las Aradas

Las Lajas

El Valle Grande

El Buen Pastor

Las Piñas

Montañuelas

Joya del Blanco y zonas aledañas



De 8:00 AM a 8:15 AM y 3:45 PM a 4:00 PM en Choluteca

Lufussa 1, 2 y 3

Aguacaliente



De 8:00 AM a 4:00 PM en Choluteca

Nova Honduras

Puerto Enecan

Hospital San Lorenzo

San Lorenzo Centro

Barrio Alto Verde

Barrio Mongoyano

El Tular

Agua Fría

Nagajero

Coyolito

Ciudad de Amapala

Batallón

Base Naval y zonas aledañas