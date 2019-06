Honduras: Niño con dengue grave se debate entre la vida y la muerte en el IHSS

Ricardo Sánchez / ricardo.sanchez@elheraldo.hn

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Entre la vida y la muerte se debate un niño de tan solo nueve años de edad.

El menor se aferra con fuerza a la vida en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) pediátrica del Hospital de Especialidades del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).

Por la picada del zancudo Aedes aegypti, a su corta edad está conectado a un ventilador mecánico para respirar, los médicos y enfermeras hacen todo por salvarle la vida. Pese a su delicado estado de salud, sus padres mantienen viva la esperanza de que su pequeño saldrá de esa sala y se recuperará.

La familia reside en el barrio Buenos Aires de la capital, son de escasos recursos económicos. El paciente tiene una leve mejoría por el esfuerzo de los médicos y el tratamiento que le están aplicando.

El padre labora como guardia de seguridad y ha hecho un gran esfuerzo por comprar un medicamento que cuesta 8,000 lempiras, ya que el IHSS y la Secretaría de Salud no cuentan con él, todo con tal de salvar a su hijo.

“El niño empezó todos sus síntomas el viernes, se hospitalizó desde el lunes y desde ayer está muy grave y hoy tiene su sexto día de enfermedad”, informó a EL HERALDO Walter Moncada, médico encargado de la UCI pediátrica del IHSS. Agregó que a la unidad solo llegan los pacientes que están más graves.

El galeno comentó que está usando un medicamento llamado Milrinone, usado para atender patologías cardiacas para sacar adelante a los pacientes en estado crítico por dengue.

“El medicamento mejora la contracción del corazón y eso permite que fluya el riñón y bajar un poco la presión cuando está alta y que el líquido que nos llega al corazón lo mandemos al resto del sistema adecuadamente”, explicó Moncada.

Añadió que gracias a su exigencia y notas que envió, las autoridades de la Comisión Interventora del IHSS compraron el medicamento y destinaron más personal para la unidad para atender los pacientes.

Solo para el cuidado permanente del niño se asignó a una enfermera, cuando por lo general hay una para dos pacientes.

“Llevamos atendidos unos 10 niños en esta sala, pero los que vienen aquí son los que tienen necesidad de mayor monitoreo por enfermería y mayor cantidad de médicos encima de ellos”, comentó el galeno.

Moncada lamentó que no se está fumigando, no se está dando abate, no se está limpiando zacateras y que no hay promoción para prevenir el dengue.

“La Secretaría de Salud ha disminuido el presupuesto, como lo hemos denunciado en la Plataforma de Lucha, y hoy estamos viendo los resultados”, cuestionó el galeno.

“Una enfermera me dijo que me fuera para la casa, pero me siento más tranquilo al estar aquí cerca de él acompañándolo (niño interno)”, dijo el padre del menor al doctor Moncada.

En el Hospital de Especialidades del IHSS han fallecido niños, uno de cuatro años que procedía de la colonia Arturo Quezada y otro de cuatro años de Yarumela, La Paz.

El Seguro Social ha atendido un total de 444 casos de dengue, de los cuales 15 han sido graves. Las autoridades de Salud registran un total de 40 muertes confirmadas por dengue grave y otras 34 aún están bajo sospecha.