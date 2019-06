Hondureña trabajaba como aseadora en la UNAH y está a punto de convertirse en abogada

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Becky Lorena Varela Arteaga laboraba como aseadora en el Consultorio Jurídico de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), pero ahora está a punto de convertirse en abogada.



La joven realiza su práctica profesional en el mismo lugar, donde años atrás le dieron la oportunidad de trabajar y seguir pagando sus estudios, e incluso ayudar a su hermana y padres.



Becky Lorena nació en Tule, Cedros, en 1992, donde estudió su primaria y su secundaria, pero al querer cursar una carrera universitaria sus padres no pudieron seguirla apoyando, por lo que al igual que muchos hondureños, tuvo que trabajar.



“Gracias a Dios conseguí en la universidad, me asignaron al Consultorio Jurídico, en el área de mantenimiento, ahora llamado Servicios Generales”, contó la joven.

VEA: El antes y después de Fany Barber, la hondureña que destaca como barbera en EEUU



Además, dijo que no fue nada fácil laborar como aseadora porque "no era el trabajo que yo esperaba", pero que la orientó a estudiar la carrera de Derecho.



"Decidí estudiar Derecho porque es un campo amplio de trabajo donde uno mismo puede ser su propio jefe, también puedes ayudar mucho a las mujeres que desconocen sus derechos; hay tantas cosas bonitas en las que estoy trabajando, le estás ayudando a alguien y eso se siente muy bien, ahorita con la experiencia de la práctica lo he comprobado”, detalló.



"A los jóvenes les invito a que estudien, que aprovechen la oportunidad que sus padres con mucho esfuerzo les brindan, ya que costearse los estudios por uno mismo es difícil y cansado; a mis compañeras de trabajo igual, que sigan estudiando, aunque nuestro trabajo es muy cansado, pero hay que tratar de darnos otra oportunidad de ver más allá, es difícil pero al final todo tiene su recompensa", puntualizó la talentosa hondureña.