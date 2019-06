Poder Judicial reprograma lectura del fallo en caso Astropharma

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La Sala de Sentencias de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) pospuso para el 30 de julio la lectura del fallo del juicio oral y público en contra de los imputados en el caso Astropharma.



La lectura de la determinación estaba programada para este jueves 27 de junio, pero la gran cantidad de medios de prueba obligó a los jueces a correr la fecha.



"Debido a la gran cantidad de medios de prueba que debe estudiar el Tribunal de Sentencia, Sala III, reprograma para el 30 julio (fecha tentativa) el fallo correspondiente del Juicio Oral y Público en el caso Astropharma, lectura de fallo se realizaría mañana jueves 27 de junio", escribió el Poder Judicial en su Twitter.



El juicio contra 15 personas que son señaladas como responsables de una serie de delitos que afectaron el patrimonio del Estado y la salud del pueblo hondureño tras ponerse de acuerdo en una serie de acciones fraudulentas, inició el 11 de junio.



El Ministerio Público acusa a Lena Karim Gutiérrez, Marco Tulio Gutiérrez, Julio César Gutiérrez, Ginette Karime Gutiérrez, Gilberto Lezama, Gladis Irías Rivera, Mirta Gloria Escobar Cárcamo, María Cristina Núñez García y Evelyn Flores Díaz por los delitos contra la salud publica, uso de documentos públicos falsos, falsificación de documentos y otros fraudes.



Según la Fiscalía, "parte de los acusados, al ser miembros de una comisión de evaluación creada al efecto del proceso de licitación y posterior adjudicación de medicamentos en el sector de salud pública, omitieron cumplir los deberes propios de sus cargos y funciones, recomendando la adjudicación a la empresa Astropharma".



El MP asegura que el medicamento conocido como ácido acetilsalicílico no contaba con el registro sanitario correspondiente y tenía sustancialmente disminuida su calidad en relación a los efectos positivos que debería tener en el paciente.



Asimismo, denuncia que también se simuló la venta de la empresa Astropharma (propiedad de la familia Gutiérrez), para tratar de evadir la prohibición existente contra sus propietarios de contratar con el Estado y lograron hacer creer que eran otros los beneficiarios de las adjudicaciones, no obstante, el Ministerio Público asevera comprobó que dicha venta no fue real y que dicha transacción fue el artificio para simular la desvinculación de la familia Gutiérrez con la empresa para ser favorecidos con los contratos del sistema de salud pública.

LEA TAMBIÉN: Se entrega esposa del hijo del comisionado de la Policía Jorge Barralaga