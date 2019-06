La OEA suspende preparación de leyes del Consejo Nacional Electoral y Tribunal de Justicia Electoral

Faustino Ordóñez Baca / faustino.ordonez@elheraldo.hn

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La Organización de Estados Americanos (OEA) suspendió la preparación de las leyes de los nuevos organismos electorales a la espera de que se reintegren a las comisiones técnicas los representantes del partido Libertad y Refundación (Libre).

La no presencia de este partido, que se ha declarado en insurrección legislativa, es la causa por la cual los trabajos no han avanzado, afirmó Sobeyda Andino, diputada liberal que forma parte de una de las comisiones.

“No nos hemos reunido porque Libre está en insurrección legislativa, la OEA no se reúne y si no hay representantes de todos no se puede tomar decisiones”, expresó la congresista a EL HERALDO.

“No hemos tomado decisiones porque la OEA es bien cuidadosa en eso si no están los representantes de todos”, añadió.

Las comisiones técnicas son parte de las comisiones especiales que preparan los cuerpos jurídicos que darán vida al Consejo Nacional Electoral (CNE) y al Tribunal de Justicia Electoral (TJE), que sustituirán la labor que desde 2004 hace el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

El representante del partido Libre en una de las comisiones, Ernesto Paz Aguilar, confirmó la versión de la congresista Andino al indicar que “sí, eso está confirmado y (la OEA) está en lo correcto porque no se pueden tomar decisiones” sin la presencia de todos los representantes.

El 9 de julio, fecha clave

Por su parte, el diputado nacionalista Antonio Rivera Callejas estimó al 9 de julio, cuando se reinicien las sesiones en la ciudad de Gracias, que las leyes de los nuevos entes electorales serán aprobadas e inmediatamente serán nombrados los nuevos funcionarios.

“Vamos a aprobar las leyes, darles contexto y luego elegir. En dos semanas, si nos ponemos las pilas, podemos aprobar la ley del Tribunal y la del Consejo”, expresó Rivera.

“Esperemos que de aquí al 9 de julio podamos llegar a arreglos con los demás partidos, las pláticas continúan con la gente de Libre y ojalá lleguemos a un feliz término”, concluyó.