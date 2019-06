Consejo Universitario de la UNAH se reunirá para analizar problemática del segundo período

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Con pérdidas de 4 millones de lempiras y 23 días sin clases, las máximas autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) analizarán la problemática del segundo período académico.



"El Consejo Universitario convocará a una sesión extraordinaria para el lunes 24 de junio con el propósito de abordar la problemática del segundo período académico 2019 (II PAC 2019) generada por las constantes tomas de instalaciones, tanto en Ciudad Universitaria como en diferentes centros regionales", informó la UNAH a través de su portal digital Presencia Universitaria.

Además, las autoridades de la alma máter manifestaron que la constante suspensión de clases en las últimas cuatro semanas se traducen en millonarias pérdidas económicas por los salarios pagados a docentes que no pueden impartir sus asignaturas.



La UNAH había anunciado el regreso a las actividades académicas para este viernes, pero un grupo de encapuchados se tomó Ciudad Universitaria e impidió el acceso a los estudiantes.



La máxima casa de estudios había dejado en manos de los alumnos la continuidad del segundo período del 2019, pero al parecer no hubo una respuesta positiva y será la UNAH quien determine si se cancela o no el II PAC.