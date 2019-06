Sectores de la capital y San Pedro Sula que no tendrán energía el domingo 16 de junio

De 8:00 AM a 4:00 PM el servicio de energía eléctrica será interrumpido en varios sectores de San Pedro Sula.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Este domingo 16 de junio varios sectores de la capital y San Pedro Sula no contarán con el servicio de energía eléctrica, informó la Empresa Energía Honduras (EEH).

La suspensión del fluido eléctrico se deberá a acciones de mantenimiento en las líneas afectadas.

Sectores del Distrito Central que no tendrán energía de 12:00 AM a 5:00 AM:

Aldea La Cañada

Bloques S. A

Colonia La Venecia

Altos de Venecia

Residencial Paris

Colonia Victor F. Ardón

Ciudad Jardín

Residencial Brene

Colonia Bella Oriente

Colonia Guaymuras

Residencial Portales

Residencial Honduras

Paseo Las Campanas

Residencial El Tablón

Aldea El Suntule

Parte de Montaña de Azacualpa

Los Pinos sector A y B

Residencial Lomas del Dorado y zonas aledañas

Residencial Palma Real

Colonia Godoy

FHIS

Colonia Lomas de Toncontín

Colonia Satélite

Loarque

Altos de Loarque

International School

Aldea Loarque

Río Grande

Parte de Altos de Toncontín y zonas aledañas

Aldea La Cañada #2

Dirección de Migración

Colonia Jesús Aguilar Paz

Los Molinos

Colonia Kennedy

Colonia Las Palmas

Colonia Bernardo Dazzi

Lomas de San José

Colonia Santa Isabel

Colonia Altos de San José

Residencial Jacaleapa

Plaza Santa Mónica

Residencial Plaza

Coloia La Joya

Aldea La Joya

Colonia San José de los Llanos y zonas aledañas

Sectores de San Pedro Sula que no tendrán energía de 8:00 AM a 4:00 PM:

Zip Calpules

Plantel Tropigas

Zip Castillo