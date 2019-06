Anuncian cortes de energía eléctrica en Copán, Lempira y El Paraíso para este jueves 13 de junio

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La Empresa Energía Honduras anunció, a través de su cuenta de Twitter, la interrupción de la electricidad para el jueves 13 de junio de 2019.



Los cortes de electricidad se ejecutarán a partir de las 8:00 de la mañana en barrios, aldeas y colonias de Copán, Lempira y El Paraíso.



COPÁN (8:00 AM a 4:00 PM)

Aldea Cartagua

Casa Quemada

Yaruconte

El Barbasco

El Tránsito

Aldeas El Rodeo

Periconal

Las Pilas



LEMPIRA (8:00 AM a 4:00 PM)

Cafetalera

Cansincamon

El Aguacate

El Camalote

El Ciruelito

El Matasano

La Rinconada

La Tejera

Las Lajitas

San Ramon

Talnetes

La Pena

Cedros

Los Mangos

El Salitrón

Pinabetal

Aldea Las Vegas

Monte La Virgen

La Haciendita

El Socorro

Mercedes

Nueva Esperanza

Platanares

Las Juntas

Mariposas

Las Aldeas

El Zapote

Las Capucas

Yaunera



OCOTEPEQUE (8:00 AM a 4:00 PM)

Aldea La Concordia

Río Hondo

Santa Rosita

Aldea Revision Escalada

Azacualpa

La Colonia

El Matazano

Gualtaya

La Loma

Mesitas

Losplanes

San Antonio

San Francisco Cones

Crucetas Dañadas

Aldea El Ingenio

El Correccion de Puntos

Rosario

Llano Largo

Montepeque

Pashapa

Santa Efigenia

Calientes A Lo Largo

Santa Lucia

Fraternidad

Aldea Las Cruces

Los Vados

San Francisco

Merendon

Dolores Merendon

Aldea San Jeronimo

Represa Hidroelectrico Quilio

Casco Urbano de San Jorge

Aldea El Rastrojon

El Socorro

Los Planes

Rio Blanco

Santa Elena

Casco Urbano de Sinuapa

Aldea El Carrizal

El Moral

El Ocotillo

El Peñasco

El Tepezcuintle

La Laborcita

Plan del Rancho

Valle Mercedes

Veracruz

Casco Urbano de Ocotepeque

El Barreal

Veracruz

El Volcan

Pie del Cerro

San Jose San Rafael

Santa Anita

San Miguel

Los Planes

Aduana El Poy

Aduana Agua Caliente

Santa Fe

Aldea Agua Caliente

El Mojanal

La Quesera

Los Encinos

Piedras Bonitas

Piñuelas

San José

Santa Anita

Tula

YUSCARÁN, EL PARAÍSO (8:00 AM a 4:00 PM)

Las Mesas

El Batallón de Las Mesas

Guayabillas

Maderas del Bosque

Desvío a Aldeas SOS

Guadalajara

Empalme de Yuscarán

Ojo de Agua

Morocelí

Desvío a la Villa de San Francisco

Kilómetro 2 de Yuscarán

Rancho Quemado

Oropoli