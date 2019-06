Julián Pacheco Tinoco: No vamos a permitir que el país se paralice por intereses mezquinos

TEGUCIGALPA,HONDURAS.- El secretario de Seguridad de Honduras, Julián Pacheco Tinoco, advirtió este lunes que no permitirán que el país se paralice, horas después de que el Partido Libertad y Refundación (Libre) convocara a paro nacional.



"La Policía Nacional la semana pasada fue prudente y tolerante, pero no se puede permitir que el país se paralice por el interés mezquino de grupos con otros propósitos y no necesariamente los interese gremiales”, dijo.



Para Pacheco "estos grupos minoritarios" buscan generar caos y destruir el país.



"Da pena que hay gremios que están siendo utilizados con propósitos políticos, sabemos cuál es el propósito político en toda crisis, hay causas reales y causas aparentes", mencionó.



La Plataforma de maestros y médicos también convocó este lunes a una manifestación pacífica a nivel nacional, días después de que algunos líderes firmaran un acuerdo con el gobierno para derogar los PCM-026 y 027.



Las últimas protestas en el país desembocaron en caos, violencia, negocios dañados y hasta la entrada principal de la Embajada de Estados Unidos en Honduras quemada, dejando una persona detenida por este último incidente.



"Todos los encapuchados ya sabemos quiénes son y quién los protege y quiénes dirigen estos grupos. Vamos a capturarlos donde quiera que estén, la policía no puede permitir que el país se caiga por un grupo que cree que el país les pertenece" puntualizó.