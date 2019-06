Jesús Mejía pide disculpas a Bartolo Fuentes, a quien señaló de promover caravana migrante

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Con un semblante inquieto y hasta nervioso, parado frente a una masa de reporteros ubicados afuera del Ministerio Público, Jesús Mejía, gerente de la ENEE, pidió disculpas públicas al periodista y exdiputado Bartolo Fuentes, a quien en octubre de 2018 catalogó de "coyote".



La ponencia ante las cámaras de ambos protagonistas se da a siete meses de haberse registrado el conflicto en el que Mejía acusó a Bartolo de promover y dirigir la caravana migrante que partió de Honduras el 13 de octubre, desde la Gran Central Metropolitana de San Pedro Sula rumbo a Estados Unidos. En ese entonces más de 2,500 hondureños emprendieron la ruta.



Este viernes, el gerente de la Empresa Nacional de Energía (ENEE) se vio obligado a disculparse con el exdiputado, quien le interpuso una querella.



"Aquí, públicamente, le quiero pedir disculpas a don Bartolo, quien hace una labor para que la gente sepa las consecuencias de la migración", comenzó diciendo.



Jesús Mejía agregó que tras haber investigado sobre la trayectoria de Bartolo, "me di cuenta que abordaba a la gente para decirle cuáles eran los riesgos de migrar" y no que promovía el éxodo.



"Cometí un error, errar es de humanos y corregir es de sabios", aseguró el titular de la estatal eléctrica.

Mejía se remontó al domingo 14 de octubre de 2018, fecha en la que ambos fueron invitados al programa de debates de TSI, 30/30, espacio en el que se generó la polémica. "En dicha intervención emití juicios incorrectos sobre la labor de Bartolo con los inmigrantes, calificándolo indirectamente de coyote y que cobraba a los caminantes por llevarlos a su destino, tema que en el mismo programa corregí, pero ya había emitido una opinión errónea", dijo.



Leyendo un comunicado, Jesús Mejía agregó que "los calificativos emitidos por mi persona fueron producto de una información incorrecta que recibí mientras hablábamos de la temática migratoria, a la cual di crédito absoluta, (...) por lo cual pido disculpas al señor Bartolo y me retracto de lo que dije".



Por su parte, el ofendido expresó que con esto se cierra la etapa de diferencia entre ambos. "Con esto cerramos los compromisos que establecimos en los juzgados correspondientes a raíz de la querella que yo interpuse, él ha declarado ante la fiscalía del Ministerio Público y sirve como testigo para hacer entender que las aseveraciones en mi contra no tienen ningún fundamento y que el expediente que tienen aquí en el MP no tienen razón de existir".

