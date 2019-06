Arnold Schwarzenegger rapea para motivar a los jóvenes

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- "Pump it Up" es la canción con la cual el actor Arnold Schwarzenegger busca motivar a los jóvenes a que sigan luchando por lo que quieren.



“Hey, soy Arnold Schwarzenegger y escucha con atención. Profundiza y pregúntate, ¿quién quieres ser? No qué, sino más bien quién: si crees que ya vas a disponer éxito, trabaja de esta manera tal y como un demonio, confía en ti mismo y dentro de que todos tus sueños se van a hacer realidad”, comienza rapeando el exgobernador de California, Estados Unidos.



El cantate austríaco Andreas Gabalier invitó al también atleta al video. El clip ya cuenta con más de un millón de reproducciones.



En la grabación se ve a Andreas ejercitarse, mientras recibe el apoyo de Arnold, en uno de los más conocidos gimnasio de Los Ángeles.

“Rompe ciertas reglas, golpea la pared, no tengas miedo de fallar. Tienes que ya pensar con originalidad, yo digo que sin dolor, no se gana, no quiero escuchar que no se puede hacer, siempre y en todo momento y en toda circunstancia está dando algo a cambio. Me llamo Arnold Schwarzenegger y volveré”, dice la canción.



Schwarzenegger, una vez, más demuestra que su carrera sigue vigente. Hace unos días se dio a conocer que él protagonizará el último proyecto del escritor de las historietas de Marvel, Stan Lee.

Aquí el video: