Pandilleros habrían asesinado a mujer amenazada de muerte

Redacción

COMAYAGÜELA, HONDURAS.- Luego de 36 horas desaparecida, una joven mujer fue encontrada muerta y en estado de putrefacción, en la periferia de la ciudad.

Se trata de Dilcia Marix López Manules, de 30 años de edad, oriunda de la aldea La Unión, en el municipio de Santa María, La Paz, con domicilio en la colonia Villeda Morales, de Comayagüela.

“El viernes la llamé como a las 5:00 de la tarde y me dijo que estaba haciendo café para la cena; después la volví a llamar y ya no me contestó”, comentó Melba López, hermana de la ahora extinta. Se desconoce si la mujer fue raptada de su vivienda o por el contrario fue privada de su libertad fuera de su casa.

Amenazas de una pandilla

Ayer, en horas de la mañana, la hermana y la hija mayor de Dilcia, una menor de apenas diez años, observaron con extrañeza una fuerte presencia policial en la zona. Esto les llamó la atención y al acercarse constataron que se trataba del cuerpo sin vida de su pariente.

La joven fue requerida por la Fuerza Nacional Anti Maras y Pandillas (FNAMP) el 15 de mayo, por la presunción en su contra del delito de facilitación de local para el tráfico de drogas, pero fue liberada en los seis días estipulados para inquirir.

Se conoció que la fallecida había sido amenazada por miembros de la pandilla 18 para que abandonara la colonia Villeda Morales.