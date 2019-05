Colonias del Distrito Central, El Progreso y Valle que estarán sin electricidad el viernes 31 de mayo

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Varios barrios, colonias y aldeas del Distrito Central, El Progreso y Las Mesas, Valle, estarán sin electricidad el viernes 31 de mayo de 2019 desde horas de la mañana.

DISTRITO CENTRAL (8:00 AM a 1:00 PM)

Colonia 3 de Mayo

Colonia Las Ayestas

Colonia Independencia

El Zapote

Barrio La Flor # 1 Y 2

Barrio San Martín

Campo Cielo

Barrio 14 De Febrero

Barrio El Pastel

Colonia Francisco Morazán

Barrio Sipile

Los Profesores

Barrio El Berrinche

Centro de Salud Las Crucitas

Barrio Bella Vista

Barrio Las Crucitas

Colonia La Trinidad

Centro De Salud Las Crucitas

Barrio Bella Vista

Colonia Obrera



LAS MESAS, VALLE (8:00 AM a 4:00 PM)

Aldea Las Mesas

San Nicolás

Langue

La Arada

Alianza

Goascorán

Aduana El Amatillo

Aramecina

Caridad

Lauterique

Aguanqueterique

Mercedes de Oriente

San Juan de La Paz

San Antonio del Norte



EL PROGRESO (8:00 AM a 1:00 PM)

Barrio El Barro

Colonia Castillo

Barrio San José número 2

Colonia Emanuel 1 Y 2

Colonia Suazo Córdova

Colonia Avila Panchame

Colonia Esperanza De Jesús

Colonia Inprema

Colonia 19 De Julio

Colonia Los Laureles

Colonia Buenos Amigos

Colonia Corocolito

Colonia 12 De Junio

Colonia Juan Carias

Colonia Juventino Barahona

Colonia Primero De Marzo

Colonia Corocol 1, 2, 3

Colonia Covitral

Colonia Paredes

Colonia La Española

Colonia La Libertad

Colonia Berlin

Colonia Ebenezer

Colonia Sitramedhy

Colonia 3 De Abril

Colonia Juan Ramon Morales

Colonia Las Golondrinas

Colonia La Pimientera

Flores de Mayo

Las Acacias

Colonia 6 de Julia

La Colonia Kennedy

Residencial Andalucía

Emsula

Residencial Viillas Belinda

Residencial Quintas del Sol

Residencial Monte Carlo

Residencial La Granja

Colonia Aislamiento

Camalote Arriba

Camalote Abajo

Aldea El Centenario

Aldea El Dañadas

Naranjo

Residencial La Orquídea

Colonia Alemania

Zip Porvenir

Barrio San Miguel

Colegio Notre Dame

Colonia Santa Elizabeth

Colonia Fátima

Buena Vista

Finca Coob

Río Chiquito

Las Flores

Las Chumbas

Naranjo Chino

Zoologico

Amapa

Kilómetro 70

El Paraíso

Monterrey

Palo Blanco

Las Filipinas

Voluntades Unidas

Uth

Mall Megaplaza

Colonia Marvin Reyes

Quebrada Seca

Aldea El Porvenir del Norte

Colonia Aurora

Arroz San Miguel

Residencial La Rubí

Colonia El Porvenir

Quebrada de Yoro

Aldea Fuerzas Vivas

Colonia Nuñez

Aldea Buenos Aires

Aldea Crucitas 1,2 Y 3

San José del Negrito

Jardines de Amor.