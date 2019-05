Expresidente Porfirio Lobo anuncia denuncia contra Guimarães: "me ha calumniado"

Lobo aseveró que él no quiere reunirse con Guimarães, sino emplazarlo para que públicamente presente las pruebas de que recibió dinero del cartel de Los Cachiros.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-El expresidente de la República, Porfirio Lobo, anunció que interpondrá una denuncia en el Ministerio Público contra el vocero de la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (Maccih), Luiz Guimarães.

“Yo mañana (hoy) me presento al Ministerio Público a interponer una denuncia contra Luiz Marrey Guimarães porque me ha calumniado, injuriado y me ha violentado la presunción de inocencia y son declaraciones constitutivas de delito”, manifestó Lobo Sosa en declaraciones a Hoy Mismo.

El exmandatario afirmó que presentará la denuncia ante el Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh), donde ofrecerá evidencias sobre las violaciones a la ley que ha hecho la Misión de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Aseveró que él no quiere reunirse con Guimarães, sino emplazarlo para que públicamente presente las pruebas de que recibió dinero del cartel de Los Cachiros. “Hay que depurar a la Maccih para que actué de acuerdo al convenio y revisar los temas constitucionales para que se enmarquen en el régimen”, dijo.