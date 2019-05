Presuntos estudiantes se toman principales edificios de la UNAH

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Presuntos estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) se tomaron este martes varios edificios de la alma máter.



Unos 82 mil estudiantes se presentaron a la UNAH esta mañana, sin embargo, en Ciudad Universitaria, los edificios D1 y F1 fueron cerrados con sillas por manifestantes.



Hasta ahora se desconocen los motivos de las tomas, no obstante, los integrantes del Movimiento Estudiantil Universitario (MEU) han mostrado su apoyo a los maestros y médicos, quienes se mantienen en las calles para que se deroguen los PCM 26 y 27, creados para reestructurar el sistema de los entes antes mencionados.



El Vicerrector de Orientación y Asuntos Estudiantiles, Ayax Irías, manifestó que esto viene agravar mas la situación que vive el país y llaman a los estudiantes a no afectar a los mas de 80 mil jóvenes que quieren comenzar su periodo.



A su vez, dijo que cuentan con los tiempos juntos para realizar las actividades académicas programadas y de no empezar se afectará su desarrollo. El centro UNAH-VS esta tomado por estudiantes que apoyan la Plataforma de Salud y Educación.



Los maestros y médicos anunciaron nuevas movilizaciones para este martes y se espera que los estudiantes de la UNAH como los de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM).