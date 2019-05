Sociedad civil demanda que estudiantes vuelvan a las aulas de clases  

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La Comisión Especial para la Transformación del Sector Educación de Honduras llevó a cabo este lunes la jornada de reflexión ciudadana "Defendiendo el derecho a la educación pública", en la cual diferentes sectores de la sociedad hondureña reafirmaron el compromiso de defender el acceso a los servicios de educación pública.



Más de 400 representantes de organizaciones no gubernamentales, iglesias, instituciones académicas, empresa privada, sociedad de padres de familia y movimientos sociales, exigieron al liderazgo de los gremios magisteriales no obstaculizar el desarrollo normal de las actividades educativas.

Este lunes los docentes continuaron en paro de labores con tomas de calles y quemas de llantas como medida de protesta, a la que se sumaron los médicos en diferentes puntos del país.



Ante la situación, el clamor generalizado de los asistentes a la jornada de reflexión fue exigir a las partes en conflicto sentarse alrededor de la mesa de diálogo e impulsar un proceso de reforma educativa.



“Lanzamos un reto a la dirigencia magisterial para que trabajemos juntos en los planes estratégicos ya elaborados para 2030. Si advierten que se están tomando decisiones para privatizar el sistema y aplicar despidos masivos, tendrán un argumento sólido para salir a las calles, pero hasta el momento eso es pura especulación", expresó Alberto Solórzano, pastor general del Centro Cristiano Internacional (CCI) y miembro de la Comisión Especial..

Agregó que "si eso llegara a ocurrir, como Comisión Especial nos sumaríamos a su lucha; pero ahora es momento de trabajar en el plan ya estructurado”.

La reunión se desarrolló este lunes en un hotel capitalino.



Mientras tanto, Julieta Castellanos, exrectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), remarcó que “las comisiones no somos privatizadoras de ningún sistema, no tenemos esas credenciales. Está en agenda una revisión del modelo, para mejorarlo, porque es parte del mandato que tenemos con un sistema con déficit y moras que deben ser revisadas”.



Los asistentes coincidieron en que la educación pública debe ser defendida, pero para ello es necesario que el Gobierno garantice la disponibilidad de recursos e impulse una transformación institucional de los diferentes organismos del sector, docentes comprometidos con la calidad educativa y amplia participación de la sociedad civil en la acción de veeduría ciudadana.



“Hay que actuar con rectitud y verdad. Necesitamos trabajar para fortalecer la educación pública, eso es lo que hemos venido haciendo en los últimos años: denunciando la corrupción en la contratación de docentes y en la asignación de presupuesto. Hay sectores que no quieren cambiar la realidad porque les beneficia, actores políticos y les beneficia a actores gremiales", apuntó Carlos Hernández, director ejecutivo de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).

Hernández reconoció que "los maestros son vitales, pero no hay que dejarse llevar por otras agendas que no sean la de lograr la transformación del sistema educativo; debemos poner nuestro empeño para que nuestras escuelas estén abiertas y nuestros niños y jóvenes estén en las aulas de clases”.



Finalmente, Arnaldo Bueso, secretario de Educación, reiteró su llamado al diálogo a los gremios magisteriales a fin de enfrentar los retos y desafíos del sector educativo; "es importante avanzar en la construcción de consensos y acuerdos por el bien de la niñez y juventud hondureña".



En la jornada de reflexión estuvieron presentes además Ramón Medina y Gloria Ruíz, de la Asociación de Padres de Familia del Municipio del Distrito Central; Leonardo Banegas, director ejecutivo de la Federación de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo de Honduras (Foprideh); Oswaldo Canales, presidente de la Confraternidad Evangélica de Honduras (CEH) y Rutilia Calderón, exsecretaria de Educación.

Honduras supera las tres semanas de jornadas de protestas mediante asambleas informativas y toma de carreteras donde los profesionales de la Educación y la Salud exigen que se deroguen los decretos ejecutivos en ambos sectores que suponen contemplan despidos y privatización de los servicios.