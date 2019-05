Fiesta y color en cierre del carnaval de La Ceiba 2019

Redacción

LA CEIBA,HONDURAS.- Fiesta, color y alegría marcaron ayer el cierre de la Feria Isidra y el Gran Carnaval Nacional de la Amistad La Ceiba 2019.

La tarde del sábado, la populosa avenida San Isidro se vistió de colorido, ritmo carnavalesco y mucha sensualidad de la mujer hondureña durante el desfile de carrozas y comparsas.

A las 2:00 de la tarde se inició la fiesta en donde participaron el club de motociclistas de varios países, vehículos modificados, jinetes, grupos coreográficos y las diversas carrozas elaboradas por las diferentes empresas patrocinadoras.

El diseñador Eduardo Zablah sorprendió a propios y extraños ya que aunque había manifestado que no participaría en el magno evento como todos los años, finalmente se presentó con su comparsa llamada la Grandeza de un Rey, al estilo imperial.

Con sus movimientos y bailes cautivó a los miles de turistas nacionales e internacionales que se dieron cita en la San Isidro.

“Gracias a la gente que me ha demostrado su cariño una vez más y no me podía perder participar en este carnaval. Estamos mostrando cultura con nuestra carroza y Dios los bendiga a todos y disfrutemos de esta fiesta”, manifestó Zablah.

La belleza femenina no hizo falta en el carnaval de La Ceiba. Foto: EL HERALDO



Otra de las carrozas que se llevó los aplausos fue la de la Reina Isidra Katherine Jalil Suazo, y la reina del carnaval, Brandy Shaina Rodríguez, ambas elaboradas por Zablah.

La carroza de New Orleans, Estados Unidos, brindó a los asistentes una recreación de la celebración de un Mardi Gras en esa ciudad estadounidense. Asimismo una de las mejores presentaciones y la más aplaudida fue la de Pepsi con su Circo Carnaval, que fue expuesta con la finalidad de recrear espacio, color y música, denominado “La alegría: patrimonio familiar”.

Después de las 7:00 de la noche finalizó el desfile de carrozas y comparsas para luego dar paso al Gran Carnaval Nacional de la Amistad, en donde el colombiano Manuel Turizo se presentó en concierto en el escenario principal de la Plaza Central.