Comunicador de EL HERALDO, Juan Flores, recibe premio por su trayectoria

DANLÍ, HONDURAS.- Juan Antonio Flores es una leyenda del periodismo en la región suroriental de Honduras.



“Juancito”, como le conocen en su natal Danlí, es uno de los más respetados e intrépidos periodistas de la zona, es conocido por su sentido de humor y la manera en la que aborda los temas que afectan a la población en su comunidad.



Su historia dentro de los medios de comunicación data de hace más de 30 años, cuando incursionó en la radio para luego seguir en la televisión y finalmente en el periódico.



Hace 24 años llegó a EL HERALDO para formar parte del equipo de trabajo de los corresponsales, liderando el proceso noticioso desde la región suroriental del país.



Su compromiso con el medio, pero sobretodo con los lectores, es su fuente de motivación, por lo que cada mañana es el primero enviar sus agendas diarias y cumplir con el envío de material.



Pese a que a diario recorre las fuentes noticiosas a pie, es el primero en llegar al sitio de la noticia y siempre está atento a los últimos hechos, ya que según él, todas las mañanas se inyecta de positivismo a través de una taza de café, la cual no le puede faltar.



La dedicación y el esfuerzo depositado por "Juancito" durante todos estos años, lo ha hecho merecedor de innumerables reconocimientos periodísticos, siendo el premio Oscar A. Flores, brindado por la alcaldía de Danlí, el más reciente.



“Los periodistas muchas veces no sabemos el poder que tenemos de incidir tanto en la vida diaria de una persona como de un funcionario, es por ello que siempre tenemos que tener presente que nuestro objetivo es influir y generar cambios para bien”, mencionó durante uno de sus discursos.



Pese a su carácter jocoso, don Juan es crítico de las situaciones que ocurren en la localidad siempre guardando el respeto por las entidades y sus representantes.



Pero no todo ha sido fácil para el aguerrido fotoperiodista, también ha sufrido percances que han puesto en peligro su integridad física por desempeñar la labor periodística.



Un terrible accidente en motocicleta en la carretera que conduce al municipio de Alauca, lo mantuvo en cama por más de tres meses, impidiendo que pudiera realizar su labor en los medios.



“Fueron momentos duros, porque yo quería salir a trabajar pero no podía moverme por la fractura que tenía”, comentó.



Otra anécdota que no olvida surgió para el golpe de estado, ya que durante las tomas de carreteras que se realizaban en la aduana de Las Manos, fue víctima de ataques por parte de los manifestantes al punto que le dañaron su cámara y lo golpearon.



Además del periodismo, tiene otras pasiones, entre las que se encuentra su familia y la zapatería.



Y es que desde muy joven la zapatería le ayudó a sacar adelante a su familia hasta que decidió incursionar en los medios.



Sus cuatro hijos y 8 nietos le alegran la vida cada vez que vuelve a casa, por quienes asegura seguirá luchando para sacar adelante al país, a través de su grabadora y cámara fotográfica.