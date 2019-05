Las protestas que protagonizaron médicos y docentes a nivel nacional

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-La crisis en Salud y Educación continúa por cuarta semana consecutiva. Este viernes los médicos, docentes y estudiantes salieron nuevamente a las calles a protestar contra los decretos PCM-026 y PCM-027, que crean comisiones y establecen emergencias.

Las tomas de vías, quema de llantas, paralización de labores se registró en varios sectores de Honduras.

En diferentes puntos de Honduras hay toma de carreteras y movilizaciones para exigir la derogación de los decretos ejecutivos PCM-026 y PCM-027.

En la capital, las movilizaciones se concentraron enfrente del Congreso Nacional. Desde muy temprano los médicos y enfermeras marcharon con pancartas que exigen la derogación de los polémicos decretos, a pesar de que el jueves el gobierno aseguró que no violentaban los derechos ni privatizaban servicios.



Un nutrido grupo salió desde el Hospital San Felipe con una enorme pancarta del Colegio Médico de Honduras que dice "La Salud no es un negocio, es deber del Estado proporcionarla. No a la privatización de los servicios de Salud".

Este día no intervinieron policías, al contrario del jueves cuando cientos de agentes lanzaron gases lacrimógenos durante la protesta.

"Salud de calidad" exigen en las calles. Foto David Romero| EL HERALDO



En Danlí, al oriente del país, docentes se tomaron la carretera Panamericana a la altura de La Cuesta, El Dorado.

Así se viven las tomas en Danlí.



En la zona sur del territorio nacional hubo quema de llantas y obstaculización de la vía en el municipio de Santa Elena.

Además, los docentes protagonizaron tomas en la carretera que conduce hacia el Amatillo. "Magisterio de Valle presente, defendiendo la educación pública", se lee en una pancarta.

En la zona sur del país hubo quema de llantas en el eje carretero. Foto Gissela Rodríguez



De igual manera, en la carretera CA también hubo interrupción de la libre circulación en Las Mercedes, Villa San Antonio.



En total, los pacientes ya suman 10 días sin ser atendidos en la consulta externa en los hospitales públicos del país y las clases se han estado dando a medio vapor en las instituciones.