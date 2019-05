Sectores de Tela que no tendrán energía este viernes 24 de mayo

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) suspenderá este viernes el fluido eléctrico en las líneas 309 y 310, lo que dejará desconectados a los pobladores de Tela durante ocho horas.



La estatal estará realizando mantenimiento en el transformador de la subestación de Tela, en el litoral atlántico.

Aquí el listado completo de las zonas afectadas:



Viernes 24 de mayo de 8:30 am a 4:30 pm en Tela, Atlántida

Arizona: Alejo, colonia Brisas de Lean, aldeas: La Suiza, desvio Lean Hilamo Nuevo, Aldea Hilamito, Hilamo Viejo, Mezapa, colonia El Eden (Mezapita), Generador Semsa, Generador Mangungo, Generador Matarras, col. Reyes (Mezapita), Col. Suyapa El Astillero, La Lomas, La Aurora, El Guayabo, Col. La Guillén Aldea San Jose de Texiguat, Nueva Florida, col. Satélite (Nueva Florida), Lempira, Buena Vista, La Yusa, El Astillero (fábrica de aceite Empacadora del Atlántico), El Coco, Las Piedras, Aldea Mojiman,Cangélica Abajo y Cangélica Arriba, San Juan Lempira, El Zapote, Las Suyapas, Morazán, El Dorado, (desvío Lean hacia La Ceiba), Río Chiquito, Barranquía, El Jazmín Arriba y Jazmín Abajo, París de Lean, Las Delicias del Cacao, Ceibita Way, Colorado Barra, Nueva Goo, Cayo Venado, Las Rositas, Sombra Verde, Wachipilín, Aldea La Tarraloza (Esparta), Agua Caliente. col. Ruth García, col. Mileniun Etapa II y II i, Km. 4 carretera a Tornabé, Indura Beach Hotel And Resort, aldea Puerto Arturo, Fondo Ganadero (puerto Arturo), La Esperanza, proyecto Colprosuma, La Esperanza Santiago, Col. Canada (La Esperanza), La Tarraloza (Tela), Aldeas Km. 7, 10, 11, 13, 14, 15, 16, (Sector San Alejo), El Junco, col. Los Pinos (El Junco), El Guano, San Martín (El Jute), El Jute, El Milagro etapa 1 y 2, aldea Arena Blanca, Cerritos, La Montañita, Citronela, Buenos Aires, col. Richard Wayfort, San Alejo, Uluita, Los Patos, Los Cocos La Unión, La Tusa (Agua Chiquita), Agua Chiquita, col. Venecia, col. Villas del Carmen, col. El Edén, Bo. El Sauce, Aldea Lancetilla, Bo. El Campo Elvir, Bo. Miramar, Bo. La Bolsa, Maxi Despensa, Hospital Viejo Tela Integrado, col. Grandt, Bo. Hiland Creek (Sur), Piedras Gordas, Cedros, Cabeza de Indio, Bo. El Retiro, Bo. La Laguna, Rancho La Fortuna, col. Las Lomas, Res. Florens, col. Quebrada de Arena, aldea El Boquete, La Ensenada, Bo. Delicias (Triunfo de la Cruz), Triunfo de la Cruz, Res. Mar Bella, Las Palmas, San Martín, 3 de Mayo Cedros, Matas del Atlántico, Hicaque, Planes de Tiburón, Sisama, San Francisco de Saco, Tiburones, col. Ayala, Arizona, col. San Alejo (Arizona), El Empalme, Hilamo Nuevo, aldea Hilamito, Hilamo Viejo, El Retiro, Mezapa, col. El Eden (Mezapita), Texiguat, La Bomba, Nueva Florida, col. Satélite (Nueva Florida), La Unión Santa Fe, Lempíra, Buena Vista, Buena Vista (El Barro), fábrica de aceite Empacadora del Atlántico), El Coco, Las Piedras, Santa Lucía, San Juan Lempira, El Zapote, Las Delicias, Las Suyapas, Morazán, El Dorado, (desvió Lean hacia La Ceiba), Río Chiquito, Barranquía, (desvío Lean hacia Abajo), El Jazmín Arriba y Jazmín Abajo, Flores de Lean, Las Delicias del Cacao, Ceibita Way, a El Sitio, Nueva Goo, Cayo Venado, Las Rositas, Sombra Verde, Aldea Campo Nuevo, Wachipilín, a La Tarraloza (Esparta), Col. Ruth García, Col. Mileniun Etapa II y II, Indura Beach Hotel And Resort, Aldea Puerto Arturo, Fondo Ganadero (Puerto Arturo), Esperanza, Proyecto Colprosuma, La Esperanza Santiago, col. Canada (La Esperanza), Nueva Esperanza, La Tarraloza (Tela), col. Buena Vista, El Junco, col. Los Pinos (El Junco), El Guano, Arena Blanca, Cerritos, La Montañita, Citronela, Buenos Aires, col. Richard Wayfort, Uluita, Los Patos, Los Cocos, Uluita, Morejen, La Fortuna, La Unión, Los Cerritos (Laguna de Los Micos), zonas aledañas.