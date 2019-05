Programan audiencia a abogado de la ex primera dama Rosa Elena Bonilla

El proceso instruido contra el abogado Marco Rogelio Clara, defensor de la ex primera dama, Rosa Elena Bonilla de Lobo. Foto: Cortesía Ministerio Público

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Un Juzgado de Letras Penal programó para el 7 de junio el desarrollo de la audiencia de declaración de imputado en el proceso instruido contra el abogado Marco Rogelio Clara, defensor de la ex primera dama, Rosa Elena Bonilla de Lobo.

El Ministerio Público lo supone responsable del delito de enriquecimiento ilícito luego que no pudiera justificar el incremento en su patrimonio de casi dos millones de lempiras.

De acuerdo al requerimiento fiscal, Clara fungió como juez de Letras Seccional de Tocoa, Colón, entre agosto de 1998 y marzo de 2005, y en ese tiempo el acusado habría incrementado su patrimonio en 1.6 millones de lempiras.

“En este caso puntual siempre he manifestado que se trata de gastos familiares de una tarjeta de crédito de la que yo era titular y mis padres eran tarjetas adicionales. Ellos me hacían los pagos a mí y el tribunal no ha considerado esos hechos”, manifestó a medios el abogado Marco Rogelio Clara.

