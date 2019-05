Honduras: Educación convoca a diálogo a la dirigencia magisterial pese a llamado a paro

TEGUCIGALPA, HONDURAS. -El ministro de Educación, Arnaldo Bueso, hizo un llamado a la dirigencia magisterial para volver a la mesa del diálogo el jueves a las 3:00 de la tarde.



"La mejor opción para resolver esta situación es el diálogo y dentro de esta mesa vamos a poder abordar, línea por línea, punto por punto, acción por acción que consideren oportuno", afirmó Bueso.



Horas antes, el magisterio convocó a un paro nacional para el jueves y viernes. "La jornada de las movilizaciones empezarán de la UPNFM portón principal en hora 8:00 AM el día de mañana jueves 23 de mayo. La ruta se definirá por estrategia mañana por la mañana".



En relación al paro, el ministro dijo que "las niñas y los niños tienen derecho a la educación, no podemos continuar vulnerando este derecho, mas aún cuando las puertas abiertas del diálogo han permanecido así, abiertas".



El funcionario, además, aseguró que hay un gran avance en el proceso de discusión.



"Hace dos días los gremios hicieron un plateamiento de ocho puntos y quedamos de que hoy en día íbamos a dar respuesta y los ocho puntos ya tenían una respuesta", reiteró.



"Nuestra intención es buscar una solución inmediata a la crisis", aseguró Bueso.



Además, el funcionario dijo que espera que estas manifestaciones "no estén contaminadas con alguna situación política partidiaria".

Le puede interesar: Magisterio anuncia paro a nivel nacional este jueves y viernes