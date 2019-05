Magisterio se retira de mesa de diálogo y anuncia que seguirá en asambleas informativas

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-La dirigencia magisterial anunció la tarde de este miércoles que continuará en asambleas informativas, implicando la suspensión de labores, luego de decidir retirarse de la mesa de diálogo.



Representantes del gremio manifestaron su malestar con las autoridades de Educación, debido a que no han logrado llegar a un acuerdo.

Adicionalmente, este miércoles tenían una reunión programada para la 1:00 de la tarde, sin embargo, el ministro Arnaldo Bueso confirmó que la misma se había establecido para las 3:00, por lo que el desfase generó confusión.



Bueso detalló "a las 3:00 de la tarde vamos a estar sentados ahí, para llevar respuesta a las condiciones que hemos planteado".

Sin embargo, el dirigente del Colegio Profesional Superación Magisterial Hondureño (Colprosumah), Roberto Tróchez, señaló que "como Colprosumah hemos decidido que si no estamos juntos (los colegios magisteriales), en la Plataforma de la defensa de la Educación y Salud, no habrá diálogo".



"Quién sacó a los profesores de la aulas de clases, fue el gobierno", "nos retiramos de la mesa de diálogo con el ministro", puntualizó.



Entretanto, el expresidente del Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras (Copemh), Jaime Rodríguez, por su lado lamentó que "para defender la Salud y la Educación no debería ser necesario que los estudiantes vengan a protestar".



Asimismo mediante un comunicado, el Primer Colegio Profesional Hondureño de Maestros (Pricphma), informó que no se sentará a dialogar con el gobierno hasta que no se eliminen los decretos de reestructuración del sistema educativo.