Zonas del Distrito Central, Atlántida y El Progreso sin electricidad el miércoles 22 de mayo

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La Empresa Energía Honduras (EEH) informó que este miércoles 22 de mayo habrá una interrupción de electricidad en colonias, barrios y aldeas del Distrito Central, Atlántida y El Progreso, Honduras.



Distrito Central, Francisco Morazán (8:00 AM a 2:00 PM)

Ciudad Lempira

Colonia Arturo Quezada

Colonia Nueva España

El Pantanal

Colonia El Retiro

Colonia Israel Norte

San Buena Ventura

Colonia Arcieri

Colonia Ramon Amaya Amador

Colonia Arturo Betancourth

Colonia Montes De Bendicion

Colonia San Francisco

Jerusalém

Colonia Las Brisas

Colonia Betania

Metro Mall

Bulevar Comunidad Económica Europea

Plaza Milenium

Stibys

Colonia Nueva Esperanza



La Masica, Atlántida (8:00 AM a 5:00 PM)

Aldea Frisco 1

Aldea Río Cuero

Aldea La Cumbre



El Progreso, Yoro (8:00 AM a 4:00 PM)

Aldea Las Delicias

Aldea Toyos

Aldea La 34

Aldea El Naranjo

Aldea El Aguacate

Aldea El Portillo

Pajuiles Procón

Zoilabé

Santiago

Las Eses

Las Metalias

Aldea Planes.