Con guancasco, los productores piden por las cosechas de granos

Redacción

EL PARAÍSO, HONDURAS.- Los habitantes de la aldea de Cuyalí, en el municipio de El Paraíso, pese a los años, no olvidan sus tradiciones y siguen cumpliendo sus promesas.

Y es que desde hace 15 años, junto a los pobladores del municipio de Alauca, han decidido unir sus oraciones y pedirle a San Isidro Labrador, patrón de Cuyalí, intercesión para tener buenas cosechas de granos básicos.

La petición de ambas comunidades se materializa a través del tradicional guancasco, ritual a través del cual las imágenes de San Isidro y San Sebastián, patrón de Alauca, se encuentran entre sí cuando son cargadas por los fieles.

“Para nosotros como católicos y productores que somos es un acto de fe, ya que aprovechamos el encuentro para pedir por nuestras cosechas y la intercesión de San Isidro”, comentó Miguel Ángel Ramírez, organizador del guancasco.

El encuentro entre las imágenes de los santos se repite dos veces al año en el sector, la primera ocurre el 20 de enero, día de San Sebastián, y el 15 de mayo.

“No hemos querido comenzar a sembrar hasta que tuviéramos la bendición de San Isidro y también esperando que las lluvias se fortalezcan en la zona”, comentó el poblador.

Además del encuentro de los santos, el guancasco también representa las acciones de hermandad de los productores durante el ciclo de siembra.

Una pelea entre dos hombres, que se realiza durante el encuentro, simboliza la pelea de territorio por parte de los productores, enfrentamiento que concluye con un abrazo simbolizando los lazos de amistad y fraternidad que existe entre los pueblos y los mismos productores.

“Es una tradición que vale la pena seguir manteniendo, nos une como pobladores y creyentes además de que nos permite reforzar los lazos con nuestras comunidades vecinas”, comentó Yolanda Coello, habitante de Alauca.

Pronostican pocas lluvias

Los pronósticos de lluvia para la zona oriental del país no son nada halagadores.

Juan José Reyes, experto regional de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), indicó que si bien es cierto El Paraíso está ubicado muy cerca en la vertiente pacífica y que las bandas de hilos tropicales abarcan todo el departamento, no son la solución para la agricultura.

“La solución es que se presenten lluvias en tiempo y forma. Ya tenemos más de 20 días que no hay lluvias en la parte oriental y se traduce en que los productores no han tirado semilla porque no hay lluvias”, informó.

Asimismo, pronosticó pocas lluvias para el corredor seco, desde los municipios sureños de Olancho, todo El Paraíso, Choluteca y Valle.

“Hablando de El Paraíso ha habido una deficiencia de lluvia muy marcada y solo toca confiar en que en unos 10 días comience a llover”, puntualizó.