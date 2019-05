Zonas de la capital y Cortés que estarán sin electricidad este sábado 18 de mayo

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Colonias, barrios y aldeas del Distrito Central, Omoa y Puerto Cortés estarán sin electricidad este sábado 18 de mayo de 2019.



La interrupción se debe a los trabajos de mantenimiento que programó la Empresa Energía Honduras en horas de la mañana y tarde, según informó el mismo consorcio a través de sus redes sociales.



DISTRITO CENTRAL (1:00 PM a 5:00 PM)

Colonia Prado

Colonia Miramontes

Colonia Los Pinares

Colonia Pérez

Colonia Quezada

Colonia Elvel

Colonia Maradiaga

Colonia Humuya

Recursos Naturales

El Birichichi



PUERTO CORTÉS (10:00 AM a 12:00 M)

Colinas Del Norte

El Mirador

Las Lomitas

Buenavista

Traniza

Remecor

Plantel Fertiagroh

Parque Acuatico Safari

Barrio Medina

Quebrado El Pato

Miraflores

Lomas de Medina

Planes De Medina

Las Vegas

Colonia Las Torres

Sector Cuerera

Colonia Emsland

La Tequera

Colonia Lempira

Colonia Union I y II

Zapadril Arriba

Zapadril Abajo

Plantel Seaboard Marine

Colonia 9 de Diciembre

Colonia Cerro Mar

Cementerio Municipal

Colonia Centenario

Agua Pinguino

Barrio Palermo

Mieles y Alcoholes

Instituto Franklin D. Roosvelt

Callejon 3-h

Hospital del Caribe

Res. Caribean Hills. Iamat Export.

Residencial Sindicato Municipalidad

Oficinas Seguro Social

Residencial Palma Real

Residencial Magdalena

Residencial El Doral

Río Mar I Y II

Colonia Brisas del Mar

Guameru

Hacienda Jallu

La Escondida

Cienaguita

Sector Puente Piedra

Residencial Los Naranjos

La Presa Vieja

El Balsamo

Residencial El Zapote

Bellos Horizontes

Los Perdomos

San Antonio

Aldea La Pita

Aguacaliente

Buena Vista

Río Arriba

Colonia Los Maestros

Hotel Playa y Club Nautico

Zip Calpules

Residencial Costa Mar

Residencial Vista Mar

Hacienda Los Ustariz



OMOA, CORTÉS (10:00 AM a 12:00 M)

Colonia Los Manzanos

Misión Ángeles

Tulián Campo

Rancho Santa Ana

River Park

Posta Policial de Transito

Tulian Rio

Los San Juanes

Los Limoncitos

Barbachele

San Rafael

Bombas de Agua de Puerto Cortés

La Pista

Hacienda French

Lomas Bello Mar

Acantilados del Caribe

Chivana

Jalisco

La Camisa

Los Laureles

Las Flores

La Riviera

Isletas Cocoon

La Venada

Municipalidad Omoa

Barrio Las Lomas

Los Amates

Colonia Costa Rica

La Suarez

Colonia Marbella

Colonia Brisas del Caribe

Colonia Nicaraguenses

Escuela Marítima

Gases del Caribe

Barrio La Playa

Las Salinas

Barrio Las Flores

Museo y Castillo San Fernando

Viña del Mar

Barrio San Antonio

Las Acacias

Generadora Los Laureles

La Mota

Residencial Ricardo Alvarado

Río Azul

Omoa Motrique

Rio Coto

Milla 3

Milla 4

Milla 5

San Marcos

Chachahuala

Esteros de Chachahuala

Muchilena

Flores de Muchilena

El Paraíso

Veracruz

Puerto Escondido

Pueblo Nuevo Masca

Masca

Residencial Masca

Residencial Sol Dorado

Los Achiotes

Cuyamel

Buena Vista

La Barra de Cuyamel

La Barra del Motagua

Río Chiquito

Tegucigalpita

Potrerillos

Cuyamelito

Brisas de Omoa

San Carlos

Cortecito

Corinto

Aduana Corinto

Suyapa Frontera

La Estrella

Generadoras Hidroeléctricas Los Laureles

Cuyamel

San Carlos

Cortecito



QUIMISTÁN (10:00 AM a 12:00 M)

El Listón

Paso Viejo

Las Flores