Zonas de Francisco Morazán, Cortés y Atlántida que no tendrán energía eléctrica el miércoles 15 de mayo

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Varias colonias, aldeas y barrios de Francisco Morazán, Cortés y Atlántida no tendrán energía eléctrica el miércoles 15 de mayo, debido a los trabajos de mantenimiento que realizarán las cuadrillas de la Empresa Energía Honduras (EEH).



Este es el listado:

De 8:00 AM a 2:00 PM en el Distrito Central

Colonia Superación

Colonia Gracias a Dios

Colonia Espíritu Santo

Colonia Santa Cecilia

Plantel Colombus

El Carrizal

Colonia Cantarero López

Colonia Lincoln

Colonia Nuevos Horizontes

Los Centenos

Jardines del Norte

Colonia Lomas del Norte

Colonia Brisas del Norte

Colonia Smith

Jardines de El Carrizal

Colonia San Juan Bosco

Parte de la colonia Nueva Providencia

Colonia José Duarte #1, 2, 3 y 4

Colonia Divino Paraíso

Colonia Ulloa

Colonia Nueva Capital

Colonia Mary Flake de Flores

Fuerzas Unidas

Nueva Danlí

Cuidad del Ángel

Altos de la Laguna



De 8:00 AM a 5:00 PM en Tela, Atlántida

Colonia Flores del Paraíso

Aldea Nuevo San Juan

Aldea San Juan

Barrio Nicaragua

Villas Honduras Shores Plantation

Aldea Tornabé

Colonia San Alejo

Residencial Pelican

Residencial Zacapa



De 8:30 AM a 4:00 PM en San Pedro Zacapa

Agalteca

El Campesinado

La Boquita

Azacualpa

Canculunco

San Antonio de Chuchetepeque

El Ocoto

Agua Zarca

Plan de encima

El Tablón

El Barrial

Agua Caliente

Monjarás

Crucitas

Quebrada Honda

Hidro Cangel

Hidro Zacapa



De 8:00 AM a 4:00 PM en San Pedro Sula

Colonia Universidad

Los Laureles

El Country.