Advierten que el Congreso Nacional podría paralizarse

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La función legislativa y la labor del Congreso Nacional se podría paralizar en las próximas semanas ante la ausencia de diputados al igual que la negativa de los miembros de las comisiones ordinarias así como especiales de firmar los dictámenes elaborados.

El secretario del Poder Legislativo, Tomás Zambrano, advirtió ayer que “existen problemas actualmente en el trabajo legislativo y si seguimos como se viene realizando la función legislativa, estas últimas semanas estoy casi seguro que se va a paralizar el trabajo del Congreso”.

“Hay diputados que ya no quieren venir, hay otros que tienen miedo o ya no quieren votar, hay compañeros que aunque se convoquen no quieren ir a las reuniones de comisiones y no quieren firmar dictamen”, agregó.

Durante las sesiones de los jueves, el quórum se suele romper debido a que la mayoría de los congresistas que presentan iniciativas de ley o proyectos de decreto abandonan el hemiciclo y al final obligan a que se suspenda la reunión.

Otro factor que afecta la actividad legislativa es la impuntualidad de los legisladores, por lo que el inicio de las sesiones se demora hasta tres horas del tiempo en el que suelen ser convocadas.

Dar el ejemplo

De su lado, el parlamentario del Partido Nacional, Oswaldo Ramos Soto, instó a sus compañeros de Cámara de todas las fuerzas políticas representadas a ser más responsables, particularmente a los diputados cachurecos, quienes tienen que dar el ejemplo.



“Me parece que tenemos que venir disciplinadamente y si no venimos, que nos deduzcan de nuestros estipendios los días que no estamos presentes”, manifestó.

El abogado constitucionalista enfatizó que la actividad legislativa no solo se basa en la asistencia al órgano unicameral cuando se convoca, sino también en trabajar en las comitivas en las que los congresistas han sido designados.