Poder Ejecutivo asegura que no va a derogar decretos de ley de Salud y Educación

Yony Bustillo

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-El gobierno dejó claro que no va a derogar los decretos que dan vida a las comisiones de Salud y Educación y al mismo tiempo llamó a un diálogo responsable.

Los gremios organizados en la Plataforma en Defensa de la Educación y Salud el lunes anterior dieron un plazo de 48 horas a los poderes Ejecutivo y Legislativo para que deroguen más de una decena de decretos, entre estos, los que dan vida a las comisiones.

Al mismo tiempo solicitaron una copia de las actas que dejan sin valor y efecto el decreto de Reestructuración y Transformación de Educación y Salud.

El plazo vence la tarde de hoy y la amenaza es volver a las calles a nivel nacional si no se les cumplen sus peticiones.

La Secretaría del Congreso Nacional remitió ayer la copia certificada del acta número 7, que ordena dejar sin valor y efecto los polémicos decretos de reestructuración y transformación de las secretarías de Salud y Educación.

No obstante, el Poder Ejecutivo respondió que no dejarán sin valor y efecto los decretos que le dan vida a una serie de programas sociales.

Ebal Díaz, ministro de la Presidencia, ratificó que “no ocupan 48 horas, nosotros no vamos a derogar la Ley de Protección Social, no vamos a derogar los 200 días de clases, no vamos a derogar las mochilas para los niños, no vamos a derogar la merienda escolar, no vamos a derogar las campañas de vacunación, no vamos a derogar el Bono Diez Mil”.

Todo eso es lo que contiene la Ley de Protección Social, por eso, cuando los gremios plantean que deroguen todos esos decretos, están diciendo que deroguen todos los beneficios que la población tiene, señaló el funcionario.

Advirtió que no se volverá al desorden de antes, donde no había clases, y esa es la postura que ha asumido el gobierno de la República.

No obstante, afirmó que sí están dispuestos a iniciar un diálogo, responsable y sin amenazas. “Es hora de saber quién está del lado del pueblo: los que amenazan a los alumnos, enfermos y a las familias de parar los servicios, o la gente de bien, siempre dispuesta a dialogar para encontrar las mejores soluciones”, apuntó.

De interés: Julieta Castellanos: El gremio médico es el 'responsable de cómo está el sistema de salud'

Pacto

Para los integrantes de las comisiones de Salud y Educación, lo importante es iniciar un pacto por mejorar las condiciones de vida de los hondureños.

La demanda de los gremios creó desacuerdos y señalamientos entre la exrectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Julieta Castellanos y la presidenta del Colegio Médico de Honduras (CMH), Suyapa Figueroa.

Oswaldo Canales, miembro de la Comisión Interventora de Salud, demandó crear un pacto social por la salud del país, porque eliminar las comisiones que han surgido de la sociedad civil para contribuir es un error.

“Somos voluntarios que venimos a contribuir, nosotros no venimos a poner una agenda, sino que hacemos un panorama, un diagrama de las instituciones y de acuerdo a eso presentamos perspectivas, vemos presupuesto y personal”, defendió.

Carlos Hernández, integrante de la Comisión de Educación, lamentó que la dirigencia magisterial esté politizando los temas de educación y que continúe el desorden en este sistema, fomentando la corrupción.

Refirió que las comisiones son las que han estado financiando los comités y los servicios técnicos, porque en las secretarías hay un desorden, pero aún así han venido trabajando.

Los gremios advirtieron que las acciones de protesta continuarán para que se eliminen los decretos aprobados entre los poderes Ejecutivo y Legislativo.