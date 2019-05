Sectores de Puerto Cortés que no tendrán energía eléctrica el miércoles 8 de mayo

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Varias colonias, barrios y aldeas de Puerto Cortés no tendrán energía eléctrica este miércoles 8 de mayo debido a los trabajos de mantenimiento que realizará la Empresa Energía Honduras (EEH).



De 6:00 AM a 9:00 AM en Puerto Cortés

Barrio San Ramón

Barrio El Centro en la 4 avenida desde la 1 calle hasta la 7 calle este

Copén

Estadio Excélsior

Hondutel

Mercado Municipal

Hondupalma

Hondupetrol

Banco de Occidente

Banpais

Davivienda

Credomatic

Ficohsa

Lafise

Sector comercial 1, 2 y 3 avenida

Colonia Kennedy

Colonia 1 de Mayo

Barrio Campo Rojo

Barrio El Centro.