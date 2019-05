Sectores del Distrito Central, Lempira, San Pedro Sula y El Progreso que estarán sin electricidad este martes

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Varias colonias, aldeas y barrios del Distrito Central, Lempira, San Pedro Sula y El Progreso no tendrán energía eléctrica este martes 7 de mayo de 2019.



Este anuncio lo hizo la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y la Empresa Energía Honduras (EEH) a través de sus redes sociales. Revisa las zonas afectadas:



DISTRITO CENTRAL (8:00 AM a 4:00 PM)

Centro de salud IHSS

La Torocagua

Brisas de Olancho

Villa Unión

La Laguna

La Canadá

Residencial Pinares

El Carpintero

Cepate

Cofradía

Casa Quemada

El Hatillo

El Trigo

Aldea Corralitos

El Piligüín

SITRAUNAH

Las Moras

La Tigra

Amitigra

Limones

Matasano

Aldea Los Jutes

El Rosario

Jutiapa



SAN PEDRO SULA (8:00 AM a 4:00 PM)

Colonia San Vicente

Colonia Cablotales

Ticamaya

Jesús González

Altamisales

Callejas

Arenales



EL PROGRESO (8:00 AM a 4:00 PM)

Colonia Palermo

Colonia Fraternidad de la Paz

Colonia Nacional

Colonia San Antonio

Centro Penal Progreseño

Finca 4 y 8

Aldea San José de la Terrera



SAN RAFAEL, LEMPIRA (8:00 AM a 4:00 PM)

Aldea San José

Aldea El Roblón

Aldea Sinaí

Aldea Teocinte

Aldea El Higuito

Aldea Queruco

Aldea El Edén

Aldea Campanario

Aldea Las Delicias

Aldea Malapa

Aldea San Miguel

Aldea Los Lirios

Aldea Mogote

Aldea San Pedrito

Aldea El Alto

Aldea Santa Lucía

Aldea Suyapa

Aldea Dolores

Aldea Las Brisas

Aldea La Cañada

Aldea El Mango

Aldea Las Vegas



LA UNIÓN, LEMPIRA (8:00 AM a 4:00 PM)

Aldea Nueva Paz

Aldea Los Barrientos

Aldea Los Ponces

Aldea Los Ramos

Aldea Las Casitas

Aldea San Carlos

Aldea Las Peñas

Aldea El Sitio

Aldea San Bartolo

Clínica La Unión

Aldea Tablones

Aldea Guayabita

Aldea Taragual



LA IGUALA, LEMPIRA (8:00 AM a 4:00 PM)

Aldea Río Colorado

Aldea Río Blanco

Aldea Santa Lucia

Aldea Zapote

Aldea El Tablón

Aldea Las Pilas

Aldea La Joya

Aldea La Montañita

Aldea Jacán

Aldea Las Brisas

Aldea San Miguel

Aldea La Laguna

Aldea Adobales

Aldea Las Olominas

Aldea Las Vegas

Aldea La Hacienda

Aldea Buenos Aires

Las Playas



EL NÍSPERO, SANTA BÁRBARA (8:00 AM a 4:00 PM)

Aldea Campamento

Aldea Robledal

Aldea Barbasco

Aldea Nueva York

Aldea El Danto

Quiscamote

Las Vegas

San Jerónimo

El Campo

Campamento de represa El Níspero

Agua Blanquita

Ceibita sur

Tencoa

Gualjoco

Santa Rita de Oriente

La Cuesta

Cerro Grande

Los Bancos

La Laguna

La Zona

Llanos del Conejo

Jilote

Farolito

Galeras

Los Naranjos

Vella Vista

La Invasión

Enguaya

El Pozo

El Ocote

Las Crucitas

Ojo de Aguita

Los Rodrigues

Nejapa

El Tontolo

El Paraíso

Santa Cruz

La Arada

El Palmo

La Cuchilla

Maipor

La Mina

Zorca

Hierba Buena

Los Laureles

Los Pases

El Ocotal

Tierra Colorada

Buena Vista

Laguna

Candelaria

El Volcán

Caublotal

El Tular

Las Marias

Los Pases

El Voquerón

Plan de La Tierra

Nueva Celilac

Palo Verde

Las Granjas

El Portillo

San Gerónimo del Pinal

La Aradita

Nueva Jalapa

Las Crucitas

El Capulín

Viejo Celilac

Valle de la Cruz

San Nicolás

Guayabitos

Santa Cruz

La Cuchilla

San Manuel del Triunfo

Cruz Grande

Choloma

El Porvenir

Linderos

Junta de Quebrada

Los Pinos

El Naranjo

Zapotillo

Río Frío

Agua Buena

La Haciendita

Quebrada Honda

Resumideros

Las Flores

Atima

Lempa

San Pedrito

San Rafael

San Pedrito

Berlín

Buena Vista

Talanga

Rio Frio

Pacayal

Ceibita

Hierba Buena

Lagunitas

Alto Grande

El Campesinado

El Yeso

Los Llanitos

Camalotes

El Campo

El Naranjito Pompoa