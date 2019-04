Ministerio Público requerirá a tres personas por violación de jovencita en La Ceiba

Redacción

LA CEIBA, HONDURAS.- Familiares y en general la sociedad de la ciudad de La Ceiba, en el departamento de Atlántida, esperan que en las próximas horas sean presentados los requerimientos fiscales contra los responsables de la violación de una menor ocurrida en un complejo turístico de Jutiapa.



Plenamente identificados, los sospechosos estarían siendo capturados luego de que el Ministerio Público presente dicha demanda ante el juzgado competente que llevará el caso, en la jurisdicción de La Ceiba.

No impunidad Alrededor de 3,000 personas desfilaron por las calles de La Ceiba la noche del domingo, en apoyo a la familia de la adolescente, exigiendo justicia para que el hecho repudiable no quede en la impunidad.

El titular de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), comisionado de Policía, Rommel Martínez, dijo a EL HERALDO que “en su momento la DPI entregó en una forma bastante expedita el informe investigativo con los elementos de probanza necesarios para que el Ministerio Público emita los requerimientos fiscales”.

El alto oficial indicó que inicialmente son tres los jóvenes sospechosos de haber participado en el hecho y sobre ellos es que ha girado las primeras investigaciones de la violación.

Información a la que tuvo acceso EL HERALDO señala que los tres presuntos autores materiales del ultraje sexual de la adolescente de 16 años, son dos menores de edad y uno mayor de 18 años.

En complejo turístico

La violación ocurrió el pasado sábado 20 de abril, en una villa adyacente a un reconocido complejo turístico, ubicado en la jurisdicción del municipio de Jutiapa, Atlántida, lugar al que la menor asistió acompañada de su familia.

Se mencionó en un inicio que los responsables serían tres compañeros de la menor, estudiantes de una connotada escuela bilingüe de La Ceiba.

Ante esta versión, Flor Sosa, madre de la jovencita, dijo en declaraciones a TN5 que “no eran compañeros de mi hija, eso se lo puedo asegurar, son situaciones que le pueden suceder, nadie está exento de una situación de esas, pensando que uno se encontraba seguro en un lugar como ese centro turístico”. La también abogada Flor Sosa agregó que “le puedo afirmar que mi hija no los conocía, tal vez había alguno de los implicados que ella podría haber visto por razones de escolaridad, pero no era compañero de la escuela de ella”.

Siguen prófugos de la justicia

Los principales sospechosos del ilícito no se han presentado a ningún tribunal y hasta ayer eran prófugos de la justicia. El director de la DPI, Rommel Martínez, manifestó que “se han girado alertas azules a las autoridades migratorias del país, para evitar que los involucrados puedan salir del territorio nacional y con ello evadir la justicia”.



Al parecer, las familias de los acusados de violación habrían intentado comunicarse con Flor Sosa, pero ella fue enfática al decir que “yo no me encuentro en posición de negociar la dignidad de mi hija, ni lo voy a hacer nunca, yo le creo a mi hija lo que ella me dijo y voy a continuar con el proceso hasta las últimas consecuencias”, aseguró.

