Zonas de la capital, El Progreso y Atlántida no tendrán energía eléctrica este martes   

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Varios sectores de la capital, El Progreso y Atlántida no tendrán energía eléctrica este martes debido a los trabajos de mantenimiento que realizarán las cuadrillas de la Empresa Energía Honduras (EEH).



De 8:00 a 8:10 AM y de 3:50 a 4:00 PM en El Hatillo, Distrito Central

Centro de Salud IHSS

Torocagua

Colonia Brisas de Olancho

Colonia Villa Unión

Parte de La Laguna

Parte de La Cañada

Residencial Pinares El Carpintero

El Piligüín

El Hatillo

El Trigo

Aldea Corralitos

Limones



De 8:00 AM a 5:00 PM en El Limón, Colón

Buenos Aires

Sicto Pastor

Brisas de Salado

Lucinda

Cocalito

El Centro

El Campo



De 8:00 AM a 5:00 PM en El Porvernir

Col. López Bonito

Residencial Pico Bonito

Col. Alemán Bendeck

Col. Mitch

Col. Narciso Hernández

Col. 9 Septiembre

Col. 13 Abril

Col. Elisia

Municipio De El Porvenir

Aldea Monte Video

Aldea De Caracas

Aldea La Unión

Aldea Monte Pobre

Aldea El Bambú

Aldea Cáceres

Aldea El Gancho

Aldea Orotina

Aldea Saladito

Aldea Camelias

Aldea El Chorizo

Municipio de San Francisco

Col. Hyde

Escuela JFK

Aldea San Francisco Viejo

Aldea La Frutera

4to. Batallón De Infantería

Aldea Santa Ana

Caicesa

Aldea El Naranjal

Municipio de La Masica

Aldea La Cumbre

Col Alemana

Pozo Sarco

Río Cuero

Aldea Monte Negro

Aldea Trípoli

Col. Los Indios

Aldea Punta de Rieles

El Embarcadero

Aldea Tierra Firme

Aldea San Antonio

Aldea Agua Caliente

Aldea El Oro

Aldea San Juan Benque

Res. Villa Real

San Juan Pueblo

Hidroeléctrica Los Laureles

Hidroeléctrica Contempo

Col. Brisas De América

Aldea Siempre Viva

Aldea Lombardía

Aldea Piedra de Afilar

Flores de Italia

Mata de Guineo

La Libertad

Aldea El Suspiro

Aldea Los Cerritos

Aldea San José

La Guadalupe

La Ensenada

Esparta



De 8:00 AM a 4:00 PM en El Progreso

Aldea El Castaño

Aldea Guaymitas

Aldea Delicias del Jute

Aldea La 40

Aldea La 28

Aldea La 29

Aldea Miller,

Aldea San José del Cayo

Aldea El Coco