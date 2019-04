Crece el desorden y la congestión vial en la ciudad de Comayagua

A pesar de que la ciudad está bien señalizada, los conductores no respetan y se estacionan donde quieren. Los congestionamientos también se dan en ingreso y salida de estudiantes a sus centros educativos.

Juan César Díaz

COMAYAGUA, HONDURAS.-La movilización vial y peatonal por las reducidas calles y avenidas de la excapital cada día se convierte en un caos que está generando pérdida de tiempo y accidentes.

Ahora es común observar vehículos y motocicletas subidos en aceras que impiden el paso a los peatones. También se observan a diario taxis y carros particulares subiendo personas justo debajo del semáforo con la luz verde.

No faltan los vendedores ambulantes obstruyendo una de las dos vías de las reducidas calles y avenidas.

Otro de los factores que han venido a incrementar el congestionamiento vehicular es la creación de nuevos centros comerciales y negocios, como restaurantes y cafeterías, que carecen de estacionamientos.

Esto obliga a los clientes a estacionarse en cualquier espacio. A esto se suma los embotellamientos vehiculares que provocan el ingreso y salida de estudiantes de centros educativos que se encuentran en el centro de la ciudad.

¿Y Tránsito?

No falta quien se pregunte ¿por qué no se observan suficientes agentes de tránsito en las calles para agilizar el tráfico? ¿Qué hace el Comité Vial de la Alcaldía para poner orden y buscar soluciones a la movilización vehicular?

“Uno se pregunta por qué Tránsito no pone orden en la ciudad, y aunque existe un Comité Vial que hace cambios de vías y direcciones para mejorar el tráfico pero no funcionan porque la gente no hacen caso y se estacionan dónde quieren”, lamentó Jorge Muñoz, conductor de Comayagua.

A pesar que la ciudad de Comayagua es una zona turística y de inversión privada que la hace estar en constante crecimiento, no existe un estudio que determine la cantidad de vehículos que transitan y que permita elaborar un plan de acorde a ese tráfico.

Habilitar estacionamientos

Wilson López, jefe de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) de Comayagua, expresó que están analizando habilitar parqueos fuera de la ciudad como una de las soluciones.

“El tráfico de vehículos ha aumentado bastante debido al aeropuerto de Palmerola y porque se promociona como destino turístico y como una alternativa inmediata estamos analizando habilitar parqueos fuera del centro de la ciudad que sean seguros”, dijo López.

Agregó que la Alcaldía habilitó como parqueo un predio en la parte de atrás del edifico José Santos Guardiola, donde antes funcionaba la Jefatura de Policía para descongestionar un poco el Paseo La Alameda, que se ha convertido en la zona viva más visitadas de la ciudad.

Cabe destacar que en Comayagua se han realizado varios cambios viales en las calles pero no se respetan.