13.6 millones mensuales pagará el Instituto Nacional de Formación Profesional por préstamo para despidos

Yony Bustillo

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Por dos años y ocho meses el Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop) estará pagando el préstamo que solicitará la próxima semana para despedir a unos 350 empleados.



En la resolución de la reunión del Consejo Directivo del Infop, sostenida el jueves anterior, a la que tuvo acceso EL HERALDO, se detalla que los 375 millones de lempiras los prestará el Banco de Occidente.



Las instituciones bancarias que habían presentado ofertas ante la dirección ejecutiva del Infop están: Ficohsa, Atlántida, Occidente, Lafise y Bac-Honduras, no está Davivienda, como lo había declarado el director Roberto Cardona.



En el segundo punto de la resolución se aprobó la suscripción del préstamo por 375 millones de lempiras con el Banco de Occidente S.A. a pagar en 32 meses. Según el documento, la tasa de interés es de 11.25% anual, más una comisión por otorgamiento 0.25% cobrada una sola vez, que sería más de 900 mil lempiras.



En la forma de pago el Infop tendrá que cancelar 32 cuotas niveladas de capital e interés que será de 13,619,761 lempiras, es decir que se pagarán en total 435.8 millones de lempiras. Las autoridades del Infop estiman que con estos recursos le pagarán las prestaciones laborales a unas 350 personas, sobre todo a instructores de los diferentes talleres.



El informe presentado por el director del Infop, Roberto Cardona, al consejo directivo establece que la formación técnica que ejecuta la división de Acciones Formativas por medio de sus departamentos, tiene un costo financiero alto.



Detalla que los departamentos que consumen el 27% del presupuesto de la institución son la parte agrícola e industrial y son los que menos participantes capacitan, generando que las carreras técnicas tengan un alto costo.



Los 20 centros agrícolas y 49 talleres de industria a nivel nacional consumen 158 millones de lempiras y estos mismos departamentos en todas sus unidades que son 40 de agrícola y 33 de industria, utilizan 102 millones más del presupuesto general de la institución.



De acuerdo al mismo informe, el presupuesto de la formación tercerizada es tres veces menor que el de los departamentos Agrícola e Industria, pero generan el 65% de la meta a nivel nacional de los participantes capacitados y certificados.



Según el Sindicato de Trabajadores del Infop (Sitrainfop), los centros colaboradores no tienen la capacidad de atender la demanda de más de 250 mil participantes a nivel nacional, porque no tienen el personal ni la maquinaria para desarrollar las prácticas con los alumnos.



En ese sentido, es inconcebible que se decida despedir a la gente que en verdad trabaja en la formación de la mano de obra que requiere el país y que se piense dejar al personal administrativo.



Despidos

Pero aun así, el Consejo Directivo del Infop, compuesto por el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) y el gobierno, determinó que se cierren varios talleres y que se despida su personal.



Por ejemplo, se autorizó la supresión de los departamentos de Industria y Agrícola a nivel central y en las regionales que pertenecen a la división de Acciones Formativas, ya que según las autoridades de la institución estas áreas son las que se llevan el presupuesto.



Los únicos que no se verán afectados serán los talleres populares, que funcionan mediante convenios suscritos con la cooperación internacional para la atención de la población vulnerable del país.



La resolución autoriza al director ejecutivo del Infop para que proceda a realizar las acciones legales de reajustes, cambios de personal, traslados o terminación de las relaciones de trabajo que implica la supresión de los departamentos mencionados.



Al mismo tiempo ordena realizar una auditoría de puestos y salarios con el fin de determinar si están de acorde a las capacidades de la institución.



Los trabajadores del Infop ayer se unieron a las protestas de los maestros y doctores e hicieron un plantón frente a las instalaciones del Infop en Miraflores.