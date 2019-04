Mario Díaz, coordinador de Tribunales de Sentencia: “Me ofrecieron 100 mil lempiras para otorgar una medida cautelar”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El coordinador de los Tribunales de Sentencia de Francisco Morazán, Mario Díaz, aseguró que ya no existe una persecución de las autoridades del Poder Judicial a los funcionarios de ese poder del Estado, como anteriormente lo hacía el desaparecido Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial.

Aquí el diálogo que sostuvo con EL HERALDO.



¿Existe mora judicial en los tribunales de sentencia?

La mora judicial que nosotros tenemos es bastante sistémica porque es mayor la cantidad de casos que ingresan que los que se pueden resolver en un año de trabajo.



Los casos que están atrasados son de compañeros que se retiraron del Poder Judicial y que no resolvieron sus sentencias, que son alrededor de nueve casos.



¿Los jueces del tribunal trabajan bajo presión de las autoridades de la CSJ?

En general no se trabaja bajo ese sistema, las presiones que hay son básicas, son del trabajo, que son bastantes fuertes, comprometidas, de seriedad y responsabilidad.



En este momento no tenemos presión como ocurría cuando existía el Consejo de la Judicatura, que se trabajaba bajo amenaza, bajo la idea de que los jueces éramos displicentes con el trabajo.



¿Quién vigila las actuaciones de los jueces?

Nosotros tenemos la vigilancia y el control de la llamada Supervisión Nacional, y estamos sujetos a los controles de ellos. Tenemos autocontroles porque tenemos bien definido cuándo entra un expediente y cuál es el trabajo que va teniendo durante su desarrollo.



¿Han tratado de sobornarlo?

Ofrecimientos siempre existen para un juez, naturalmente que en el curso de mi vida sí he recibido algún tipo de ofrecimientos, pero que no han trascendido en el sentido de que los he desestimado completamente y la persona ha entendido que no se puede andar ofreciendo canonjías que ha demostrado responsabilidad en la práctica.



¿Qué le ofrecieron?

En una ocasión me ofrecieron 100,000 lempiras para otorgar una medida cautelar. Yo le hablé claramente a la persona que yo no trabajaba bajo ese tipo de ofrecimientos, que yo era un juez responsable que actuaba en base la ley y que naturalmente lo puse en conocimiento de las autoridades competentes.



¿Los jueces están expuestos a amenazas?

Sí se reciben amenazas, sabemos que en las celdas de los tribunales aparecen mensajes diciendo que a estos jueces les vamos a poner una granada, que los jueces merecen la muerte, pero son esporádicas.



¿Cree que hay jueces implicados en el crimen organizado?

Desconozco esa situación, no he tenido conocimiento de que hay jueces que están involucrados en el crimen organizado.



No se puede descartar nada porque dentro de un conglomerado de profesionales pueden existir diferentes tipos de personas, sabemos que el crimen organizado ha infiltrado no solo a personas de la sociedad sino del gobierno y no se descartaría que hubiese alguna persona comprometida.