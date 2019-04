Asociación de Jueces por la Democracia: "Señalamientos son una injerencia a la independencia"

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La Asociación de Jueces por la Democracia expresó un rotundo rechazo a las declaraciones del presidente Juan Orlando Hernández al cuestionar el fallo emitido por el Tribunal de Sentencia de Jurisdicción Nacional sobre el caso de 20 supuestos pandilleros.



“Sus señalamientos son una injerencia o perturbación directa a la independencia judicial y una grave lesión al principio de separación de poderes”, expusieron en un comunicado.



“Los tribunales de justicia, y en particular los Tribunales de Sentencia, cuando conocemos un caso, resolvemos el mismo o emitimos un fallo con la actividad probatoria que aportan la parte acusadora y la defensa, de tal forma que nuestra decisión judicial debe ser discutida con base en esa actividad probatoria y no con especulaciones de supuestas presiones, extorsiones o aparentes conspiraciones para torcer la justicia en un caso concreto”, dice un comunicado de la Asociación.



Asimismo, sugieren que el Ministerio Público demuestre con pruebas suficientes los hechos por los que acusa, ya que si las pruebas no son contundentes, los tribunales de justicia no podrán sostener una sentencia condenatoria.



“En los casos que exista falta de pruebas, nuestro deber es absolver, aun cuando la opinión pública cuestione nuestro fallo”, indica el texto.



Añade que si existe inconformidad de diferentes sectores ante el fallo, deben asumir una conducta apropiada respecto a la potestad jurisdiccional y respetar las decisiones.



Los jueces demandaron que las investigaciones que se anunciaron deben ventilarse en el plano institucional y no en medios de comunicación y garantizar los derechos de las personas investigadas.