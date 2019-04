Descartan despidos en las secretarías de Educación y Salud

Agustín Lagos N.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- No habrá despidos de personal en las secretarías de Salud y de Educación. Para garantizar esa determinación de las autoridades gubernamentales se suprimirá el tema del recurso humano del proyecto de Ley de Reestructuración y Transformación del Sistema de Salud y Educación que se discute en el Congreso Nacional.



Alba Consuelo Flores, ministra de Salud; Arnaldo Bueso, titular de Educación; y Carlos Madero, de Trabajo, junto a las Comisiones de Transformación, representantes de las centrales obreras y diputados se reunieron con el presidente Juan Orlando Hernández para aclarar las dudas sobre el proyecto de ley.



“Ha sido una reunión sumamente importante y muy fructífera porque se dejó claro que no habrá despidos de personal en Salud y Educación”, afirmó Carlos Madero.



“Todo el tema concerniente a recursos humanos, derechos laborales y de otra índole no debe tratarse en este tipo de decreto”, apuntó Madero.



“Acordamos con las comisiones de dictamen estructurar una nueva redacción; el artículo en discusión va encaminado únicamente a hacer más eficiente la forma como se maneja la parte presupuestaria y administrativa de las secretarías de Educación y Salud”, detalló.



Arnaldo Bueso, de Educación, indicó que “la decisión es retirar del proyecto de ley todo el articulado vinculante a la parte de personal, de recursos humanos, que de una forma u otra ha generado cierta preocupación en los gremios”.



Mientras que Alba Consuelo Flores, de Salud, dijo que “se conformarán mesas en las que se redactarán los artículos que son urgentes de aprobar y que tienen que ver con el tema de transformación administrativa”.