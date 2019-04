Cardenal Óscar Andrés Rodríguez: Honduras no puede seguir siendo una tumba

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El cardenal Óscar Andrés Rodríguez dijo este domingo en la misa de Resurrección que "Honduras no puede seguir siendo una tumba".



En su homilía en la catedral de San Miguel Arcángel de la capital, el pontífice dijo que la nación hondureña "tiene que resucitar a algo mejor, a la justicia verdadera, a la equidad, amor, comprensión y erradicar el odio".

El cardenal lamentó la cultura de muerte que hay en el país, refiriéndose a la masacre registrada el Viernes Santo, donde tres personas perdieron la vida de forma violenta en Choloma, Cortés.



“Parece que Honduras se quiere quedar estancada en la cultura de la muerte, no hay día de Dios que no haya estas masacres o estas matanzas, ¿por qué?, si la vida es sagrada, si la vida es de Dios, sólo Él la da y sólo Él la puede tomar, pero se nos ha olvidado por eso el mensaje de la Pascua, es un mensaje que debemos cada uno de nosotros llevar, los cristianos no sólo debemos ser buenas personas, debemos ser testigos de la resurrección de cristo con nuestras palabras y sobre todo con nuestra manera de actuar”, puntualizó.