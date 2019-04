Privados de libertad protagonizan original vía crucis dentro cárceles hondureñas

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La Semana Santa también se conmemora dentro de las cárceles de Honduras. Los privados de libertad se dieron a la tarea el viernes de recrear un peculiar vía crucis en el que recordaron el dolor de Jesús al llevar la cruz a cuestas previo a su crucifixión.

Los reclusos, quienes se prepararon semanas atrás para encarnar los personajes más importantes en el trayecto de Jesús, se tomaron con mucha responsabilidad el papel protagónico, pues aseguraron que su intención era honrar al Señor en Semana Santa.

Las actividades se llevaron a cabo dentro de las cárceles a nivel nacional, con la presencia y supervisión de las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario (INP), así como de la Pastoral de la Iglesia Católica.

En algunos establecimientos, los internos dramatizaron el vía crucis con las estaciones, en otros centros las internas personificaron a la Virgen María y a las mujeres que lloraban por cada latigazo que recibía Jesús por parte de los romanos, quienes lo terminaron crucificando entre dos delincuentes.

Asimismo, en el centro penitenciario de Olanchito, Yoro, los religiosos lavaron los pies de algunos internos, recordando el momento en el que Jesús lavó los pies a sus discípulos, antes de las fiestas de Pascua a sabiendas que pronto será crucificado.

Mientras que, en el centro penitenciario de Santa Rosa de Copán el obispo Darwin Andino y el padre Johel Méndez realizaron una misa para los privados de libertad.



"El hecho que estemos privados de libertad no significa que no mantengamos nuestras creencias y los valores cristianos que nos enseñaron en nuestra casa, como toda persona cometimos errores y aquí estamos pagando por ellos y la sociedad puede tener la seguridad de que ya no seremos un problema cuando quedemos libres, seremos parte de la solución", dijo uno de los feligreses.