Diálogo al más alto nivel para salvar al Partido Liberal pide Ortez Turcios

Faustino Ordóñez Baca

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Solo un diálogo al más alto nivel que involucre a los dirigentes políticos de mayor influencia y a analistas del acontecer nacional será la solución de la crisis que atraviesa el Partido Liberal.

Si esto no ocurre esta institución nuevamente irá al fracaso, en opinión del exmiembro del Consejo Central Ejecutivo (CCEPL), Antonio Ortez Turcios.

Este exdiputado dijo sentirse realmente preocupado porque pasan los meses y los años y el partido, fundado el 5 de febrero de 1891, no da señales de unificación real, solo a nivel de intenciones y declaraciones públicas. “El problema del partido es que estamos en una crisis muy profunda, no la queremos entender, no es un problema de pleitos entre personas, es un asunto institucional”, afirmó Ortez Turcios.

“Es urgente un gran diálogo a lo interno del partido para resolver el problema que tenemos y este diálogo debe estar constituido por los cabezones del partido”, añadió.

A criterio de este veterano dirigente liberal, la persona llamada para convocar a un encuentro de conciliación es Luis Zelaya porque es el presidente del principal órgano de dirección y “debe convocar a Mauricio Villeda, Carlos Flores, Elvin Santos, Jorge Bueso Arias, la bancada, un representante de los alcaldes, con apoyo de politólogos, sociólogos”.

La institución política está ante “una crisis seria que no se resuelve”, dijo y concluyó: “Lo que tenemos es un desastre completo interno”.