Un llamado a acercarse a Dios hacen las iglesias de Honduras

Faustino Ordóñez Baca|faustino.ordonez@elheraldo.hn

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Líderes de las iglesias Católica y Evangélica hicieron un llamado a la población a acercarse a Dios, a reflexionar sobre lo bueno y lo malo en esta Semana Mayor.

El sacerdote Antonio “Tony” Salinas, cura párroco de Ojojona y Oswaldo Canales, presidente de la Confraternidad Evangélica, coincidieron en sus cuestionamientos a las autoridades por anunciar la distribución de un millón de preservativos con lo cual promoverán no solamente los antivalores y la promiscuidad, sino el aislamiento de la población con Dios.

El consumismo y el derroche en que ha caído este período de la Semana Mayor también debe hacer reflexionar al mismo pueblo que debe pensar que la vida continuará después de las vacaciones prolongadas, especialmente en el sector gobierno.

La responsabilidad al momento de conducir una unidad de transporte, la prudencia para lanzarse a un río o al mar jugarán un papel importante en la conservación de la vida, detallan.

Para el padre Salinas, lo mejor que le puede pasar al gobierno, a la sociedad en general, es que a finales de semana se esté anunciando que no hay muertos, que no haya estadísticas que se sumen a las de años anteriores.

“Hay que reorientar el rumbo de la existencia”, expresó el padre Salinas, quien considera que la sociedad hondureña está pasando por una “crisis de irrespeto de los valores humanos”.

Mientras, el pastor Oswaldo Canales cree que “como nación necesitamos volvernos de corazón a Dios” pues es lamentable que no nos veamos como hermanos, sino como rivales. Gobierno y pueblo “podemos cambiar el rumbo y el destino del país si nos acercamos a Dios a construir una nación con el temor de Dios”, dijo.

Vea: Fechas y horarios del feriado de Semana Santa 2019 en Honduras

Pastor Oswaldo Canales, líder de la Iglesia Evangélica y el padre Antonio Salinas es el párroco de Ojojona.

“Debemos rescatar nuestros valores”

El padre Antonio Salinas hizo un llamado a la población a pasar una Semana Santa con Dios, a reflexionar para rescatar los valores perdidos y cuestionó al gobierno por su pretensión de repartir un millón de preservativos que no contribuyen a nada.



En esta Semana Mayor, “tenemos que mandar un mensaje que nos devuelva la dignidad que hemos perdido por este caos, por la negación de Dios”, dijo el párroco de Ojojona. “Tenemos que decirle un no a aquello que contradice nuestras esencia profunda de seres humanos, necesitados de una vida mejor, de un tiempo de gracia, de una urgente capacidad de poder volver dentro de nosotros mismos, el camino del bien”, expresó el sacerdote.



“Tenemos que decirle un sí al tiempo de descanso que nos reúna como familia, un sí a un tiempo de espiritualidad que nos lleve a buscar la Iglesia, la palabra de Dios, a buscar los sacramentos”.



Afirmó que el mayor deseo debe ser “que regresemos a casa terminada la semana con una capacidad de haber comprendido que no es necesario el alcohol para pasarlo bien”.



“La Semana Santa representa una profunda gracia de Dios que requiere la respuesta del hombre, si somos conscientes que no podemos vivir solo de la materia, de lo puramente material, la Semana Santa nos indica a escarbar nuestras raíces interiores de Dios y de un cambio profundo en nuestra forma de ver la vida”.



Salinas dijo que no quiere ver con tristeza, pasada la semana, “grandes índices de muertes por accidentes o intoxicación”. Y sobre la distribución de un millón de preservativos por parte de las autoridades de Salud, el sacerdote dijo que esto es parte de la crisis de valores que vivimos los hondureños. “La distribución de preservativos puede alarmar la propia actitud de lo que realmente vive la sociedad”, expresó.

Además: Actividades que los capitalinos podrán disfrutar durante Semana Santa 2019

“El pueblo tiene que acercarse a Dios”

“Como nación necesitamos volvernos de corazón a Dios porque no nos vemos como hermanos, sino como rivales y eso no puede darse. Podemos cambiar el rumbo y el destino del país si nos acercamos a Dios, construir una nación con el temor de Dios”, expresó el pastor Oswaldo Canales, presidente de la Confraternidad Evangélica.



Lamentó el alto nivel de consumismo que se genera en la población hondureña, que hasta lleva sus cosas a empeñar con tal de conseguir dinero y caer en ese mundo del derroche exagerado.



“Yo sé que hay un consumismo desmedido que nos lleva a gastar lo que no tenemos”, lamentó el líder evangélico. “Vivimos un tiempo muy importante en el cual a veces el vacío que hay en el corazón de las personas solo puede ser llenado por el Señor Jesucristo”, refirió.



En este país “lo que se celebra es a la carne, no al espíritu”, dijo, para enseguida sugerir que “el pueblo tiene que acercarse a Dios, reflexionar, porque la vida continúa después de esta semana”.