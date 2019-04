500 detenciones de hondureños al día se realizan en México

Marcel Osorto

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Cerca de mil hondureños partieron entre la noche del martes y la madrugada del miércoles hacia Estados Unidos tras haber sido convocados por medio de las redes sociales para integrar una nueva “caravana del migrante”, desde San Pedro Sula.

Los migrantes se reunieron desde el martes en la central metropolitana de transporte y ese mismo día la mayor parte del grupo abordó buses hasta Agua Caliente, en la frontera entre Honduras y Guatemala, mientras otros viajaron directamente hasta Tecún Umán, entre Guatemala y México.

Otros 300, por su parte, partieron caminando el miércoles por la orilla de la carretera hacia la frontera de Agua Caliente, algunos vehículos de particulares o buses locales se paraban para ayudarlos en el recorrido.

La caravana sorprendió a las autoridades que, junto a algunos expertos, esperaban que la nueva convocatoria fuera ignorada por los migrantes, como había ocurrido varias veces desde el pasado febrero.

Capturas masivas

Las esperanzas de la nueva caravana de migrantes de llegar a Estados Unidos son prácticamente nulas, recalcó Alden Rivera, embajador de Honduras en México. Rivera recordó a las personas que desde el pasado 28 de enero, México dejó de brindar permisos de tránsito por razones humanitarias y que ahora lo que les espera al llegar al territorio azteca es la deportación.



Detalló a EL HERALDO que al menos 500 hondureños están siendo capturados al día por las autoridades del Instituto Nacional de Migración de México. “Los centros de detención están a su capacidad máxima, es la mayor crisis de migrantes hondureños en tránsito por México y al menos 450 connacionales están siendo deportados al día”.

El funcionario solicitó a los hondureños abstenerse de realizar el viaje, pues van a una deportación casi segura, “no hay posibilidades, la situación es peligrosa, y las capturas son masivas”. Por su parte, la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos reportó que en lo que va del año han sido aprehendidos 71,728 familias de hondureños y 9,138 menores de edad no acompañados, superando cualquier registro de capturas”.

Ebal Díaz, ministro de la Presidencia, comentó que “siempre este tipo de noticias son tristes porque no queremos que nuestros compatriotas se vayan del país”. Díaz consideró que Honduras ha crecido económicamente, “allí están los indicadores, es el país que más crece en la región, en términos porcentuales, pero hay una gran cantidad de compatriotas que no encuentran las oportunidades que buscan y eso es un tema real, eso no es un tema que sea un secreto, tampoco”.



Por su parte, Carlos Madero, titular de la Secretaría del Trabajo, explicó que convenios como el suscrito recientemente con Estados Unidos para obtener visas de trabajo no son “para promover la migración irregular, si no para que los hondureños mediante los procesos legales obtengan una oportunidad para mejorar su situación económica”.

