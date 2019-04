Sectores del Distrito Central y Choluteca que no tendrán energía este miércoles 10 de abril

TEGUCIGALPA, HONDURAS. -Varias colonias, aldeas y barrios del Distrito Central y Choluteca no tendrán energía eléctrica este miércoles 10 de abril, debido a los trabajos de mantenimiento que realizarán las cuadrillas de la Empresa Energía Honduras (EEH).



De 8:00 AM a 4:00 PM en el Distrito Central

Residencial Centro América

Residencial Mornte Carmelo

Colonia Espíritu Santo

Colonia Superación

Colonia Gracias a Dios

Colonia Santa Cecilia

El Carrizal

Colonia Cantarero López

Colonia Lincoln

Colonia Nuevos Horizontes

Los Centenos

Jardínes del Norte

Colonia Lomas del Norte

Colonia Brisas del Norte

Colonia Laguna de el Pedregal

Colonia Smith

Jardínes de El Carrizal

Colonia San Juan Bosco

Colonia Nueva Providencia

Colonia San José Duarte #2,3, y 4

Colonia Divino Paraíso

Colonia Ulloa

Colonia Nueva Capital

Colonia Mary Flake de Flores

Fuerzas Unidas

Nueva Danlí

Ciudad del Ángel

Altos de la Laguna



De 8:00 AM a 4:00 PM en El Triunfo, Choluteca

La Danta

7 de Mayo

Cofradía

El Esfuerzo

Los Prados

El Chaguitón

Santa Irene

Ranchería

La Cuchilla

San Bernardo

Playa Negra

Los Chorros

El Triunfo

El Carmen

Yoloran

El Cacao

Las Hormigas

Azacualpa

Ojo de Agua

Villa Nueva

El Gramal

Tres Piedras

La Corteza

El Pacón

La Montaña

Quebrada Honda

Las Marías

Nueva Concepción

Tierra Hueca

El Ángel

El Cahuano

El Cedrito

Barrio San Miguel

Colonia Araujo

Barrio El Tololo

Colonia Nueva Suyapa

Las Pilas

Cance Dulce

Guasimal

El Limón

San Benito Viejo

San Benito Nuevo

Santa Rosa

Jacalito

Altamira

Colonia Nueva Esperanza

Los Rincones

Caserío La Chorrera

Colonia 5 de Julio

Barrio El Centro

Barrio Japón

Namasigüe

San José de la Landa

La Mora

San Jerónimo

Colonia San Antonio

Colonia Victoria Norte

Santa Ana

San Agustín

San Rafael

Vuelta El Cerro

Aldea San Francisco