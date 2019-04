Sequía golpea Choluteca y deja sin agua a su principal abastecedor

Redacción

CHOLUTECA, HONDURAS.- Como ha sucedido en los últimos tres años durante la temporada de verano, el caudal del río Choluteca o Grande está colapsando.



Las pocas corrientes de agua sobre el afluente son el reflejo del daño que se le ha provocado al bosque, el impacto del cambio climático y el inadecuado uso del recurso hídrico.



Y es que luego de un recorrido que hiciera el personal técnico de Aguas de Choluteca se logró corroborar que río arriba, en jurisdicción de los municipios de Apacilagua y Orocuina, el represamiento de agua ha provocado una disminución en el sector bajo.



“El represamiento de agua mantiene sin el vital líquido a la ciudad de Choluteca y lo pudimos corroborar con la inspección que se realizó”, explicó Ludvin Osorto, gerente general de Aguas de Choluteca.



Se estima que si no se regula el uso del agua por la agroindustria y el nivel del río sigue bajando, en al menos siete días los más de 14 mil abonados con los que cuenta la entidad ya no recibirán el servicio.



“La situación es grave, por lo que nos hemos reunido con el sector agroindustrial instalado en la comunidad y nos han informado que cesarán del consumo excesivo del agua, pero ahora nos faltan las empresas instaladas río arriba en los municipios vecinos que son quienes nos están haciendo más daño”, denunció el entrevistado.



Ordenanzas

La crisis que experimenta la comunidad por la falta de agua obligó a la Corporación Municipal a declararse en emergencia por el agua, estableciendo una ordenanza para cuidar el poco líquido que aún se tiene.



A partir de la fecha queda prohibido lavar vehículos en la cuenca del río para evitar la contaminación del poco líquido existente, de igual manera se prohíbe durante dos meses la extracción del agua para fines agroindustriales y se multará a los usuarios del servicio que no hagan uso racional del mismo.



“Vamos a ser enérgicos en ese punto, ya no vamos a permitir que en los barrios y colonias se den derrames de agua”, declaró en HRN, Quintín Soriano, alcalde de Choluteca.



El edil pidió a las empresas agroindustriales cambiar su método de riego a los cultivos.



“Estas empresas deben ponerse la mano en la conciencia ahorita, y no trancar el flujo de agua; está bien que desvíen el agua para sus pozas, pero que no tranquen con borda todo el líquido”, pidió Soriano.



Luis Turcios, director regional de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas (MiAmbiente), explicó que en el marco del plan de trabajo del comité antisequía de la región sur se ha establecido la medida de regularizar el consumo de agua desde el río.



“Las empresas tendrán que bajar su extracción en un 80%, es decir, si antes lo hacían por 10 horas esta bajará a dos horas al día”, informó el funcionario.